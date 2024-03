Kénytelen külföldön is buszsofőröket toborozni a pozsonyi tömegközlekedési vállalat

Valamelyest javult a helyzet a buszsofőrök számát illetően, de a Pozsonyi Tömegközlekedési Vállalat (DPB) továbbra is kénytelen külföldön toborozni új alkalmazottakat. A probléma azután alakult ki a tavalyi év utolsó hónapjaira, hogy sokan kihasználták a lehetőséget, és korkedvezménnyel nyugdíjba mentek – tájékoztatta a TASR-t Jozef Vozár, a DPB szóvivője.

TASR-felvétel

„A fővárosi tömegközlekedési vállalatnak 1500 sofőrje van, ekkora számnál részben természetes is a cserélődés. Folyamatosan zajlik az új alkalmazottak toborzása, és az összes szállítással foglalkozó cégnek ilyen gondjai vannak az országban” – folytatta Vozár. Hozzátette, hogy a cég valamennyi járatát működtetni tudja, és tartja a menetrend szerint járatindítást.

A szóvivő azt is elmondta, mivel az ágazatban tartós hiány van képzett munkaerőből, a vállalat üdvözli a nemzeti munkavállalói vízumok kiadásának meghosszabbítását. „A DBP korábban sikeresen toborzott embereket Ukrajnában és Grúziában, most más országokban is próbálkozik, amelyekre vonatkozik a nemzeti vízum” – fűzte hozzá.

A cég szerint a korkedvezményes nyugdíjjal kapcsolatos módosítás okozta a problémát, tehát a nyugdíjba vonulás lehetősége 55 éves kortól, és hozzájárult az elmúlt időszakban végrehajtott nyugdíjvalorizáció is. Emiatt a DBP menetrend-módosításra kényszerült, és egyes vonalakon járatritkítás volt a fővárosi tömegközlekedésben.

TASR