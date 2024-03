Megszűnik az RTVS a jelenlegi formájában

A kulturális minisztérium tárcaközi véleményezési eljárásra nyújtotta be a Szlovák Televízió és Rádióról (RTVS) szóló törvénytervezetet.

Fotó: TASR

Az új igazgatót egy héttagú testület választja majd meg, amelynek három tagját a miniszter jelöli ki, négyet pedig a parlament. A tervek szerint megalakul egy programtanács is, amelynek nagy részét a parlament választja meg.

Az előterjesztés szerint „a Szlovák Televízió és Rádió közszolgálati, országos, független, információs, kulturális és oktatási intézményként jön létre, amely a televízió- és rádióműsorszolgáltatás területén nyújt szolgáltatásokat a nyilvánosság számára”.

Az új törvény hatályba lépésének napján megszűnik a jelenlegi igazgató, Ľuboš Machaj, valamint az RTVS teljes tanácsának megbízatása.

Az intézmény egyúttal névváltoztatáson is átesik, az RTVS helyett STR (Slovenská televízia a rozhlas) lesz.

Martina Šimkovičová kulturális miniszter a múlt héten nyíltan kijelentette, hogy le akarja váltani a közmédia teljes vezetését. „Olyan intézménynek kell lennie, amely teret ad mindenkinek, láthatják, hogy néznek ki a politikai műsorok. Ha valakinek nincs azonos nézete, automatikusan korlátozzák. Ez nem csak az én érzésem, hanem azoké is, akik változást követelnek“ – érvelt a tárcavezető.

Az új törvény értelmében a Szlovák Televízió és Rádió új tanácsának lesz egy jelentős jogköre is: a közmédia vezérigazgatójának megválasztása. Erről eddig a parlamenti képviselők döntöttek többségi szavazással. Emellett a jövőben az igazgató leváltása is egyszerűbb folyamat lehet, akár indoklás nélkül is meneszthetik.

Az új programtanács feladata a köztévé és rádió műsorának értékelése és ellenőrzése " a műsorszolgáltatás közéleti jellegének való megfelelés szempontjából”. Ennek a tervek szerint 11 tagja lesz, amelyből kilencet a parlament választ. A másik két tagját a Szlovák Televízió és Rádió munkatársai választják maguk közül. Az egyik a televíziós részből, a másik a rádióból kerül majd a programtanácsba.

Azt egyelőre nem tudni, hogy a minisztérium mit ért a "független" jelző alatt, ha a kormánynak ilyen mértékű hatása lesz az intézmény működésére.

"Viszlát közmédia. Üdv állami tévé! Különbség? “Csak” a demokrácia színvonala" – reagált Rigó Konrád, korábbi kulturális államtitkár.



(parameter)