Kočner és Rusko három évvel az ítélethirdetés után próbálja bizonyítani ártatlanságát

Három évvel a hivatalos ítélethirdetést követően Marian Kočner és Pavol Rusko felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a Markíza-váltók ügyében – számolt be róla az Aktuality.

Marian Kočner (Fotó: TASR)

A Legfelsőbb Bíróság 2021. január 12-én ítélte 19 éves szabadságvesztésre Marian Kočnert a Markíza-váltók 70 millió euró értékben történt meghamisításának az ügyében. Ugyancsak ilyen mértékű büntetést kapott a Markíza korábbi igazgatója, Pavol Rusko.

Több mint három évvel az ítélethirdetést követően ismét megpróbálják bizonyítani ártatlanságukat, ugyanis Kočner és Rusko is február 22-én az ügyvédeiken keresztül felülvizsgálati kérelmet nyújtottak be a Specializált Büntetőbíróságra. A bíróság mellett ezt Marek Para, Rusko ügyvédje is megerősítette az Aktualitynek. Elmondása szerint bővíteni szeretnék az érvelésüket, illetve a felülvizsgálati indokokat, bővebbet viszont nem árult el.

Jana Tökölyová, a Speciális Ügyészi Hivatal szóvivője szerint az ügyész már látta a felülvizsgálati kérelmet, amire az elítéltek által prezentált eddigi érvelések ismétléseként lehet tekinteni, bővebben viszont nem kívánta jellemezni. A Specializált Büntetőbíróság még a károsult, azaz a Markíza reakciójára vár, a véleménynyilvánításra április elejéig van ideje. Ezt követően a bíróság elküldi a Legfelsőbb Bíróságra a felülvizsgálati eljárásról szóló ügyiratot.

Az elítéltek többféle indokból nyújthatnak be felülvizsgálati kérelmet, például, ha az ügyben nem az illetékes bíróság, illetve nem a törvényes szenátus hozott ítéletet, vagy súlyosan megsértették a védelemhez való jogukat.

Amennyiben a bíróság súlyos kihágásokat állapít meg, a bíróság eltörölheti az ítéletet vagy annak egy részét. Ilyen esetben a büntetés kinyilatkoztatását is törölni kell. Az ügy így a megállapítások súlyosságától függően újbóli elbírálás és döntés céljából visszakerülne az illetékes bírósághoz.

A váltók ügyében Ján Šanta, a Speciális Ügyészi Hivatal munkatársa volt az illetékes ügyész. Noha a hivatal néhány napon belül megszűnik, Maroš Žilinka főügyész jelezte, hogy a folyamatban lévő eljárások maradnak a megbízott ügyészeknél, így ebben az esetben is így történhet.



(Aktuality)