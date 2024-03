A Tallósnál történt halálos baleset szemtanúit keresi a rendőrség

Továbbra is vizsgálják a tavaly nyáron történt tragikus baleset körülményeit, amelynek során egy 39 éves motoros vesztette életét.

A tavaly nyáron, augusztus közepén történt balesetben egy személygépkocsi ütközött motorossal a galántai járásbeli Tallós község kataszterében, a Felsőszeli felé vezető közút lehajtója előtt. A személyautót vezető 27 éves nő a mellékútról érkezett a kereszteződésbe, a fő úton pedig a 39 éves bazini (Pezinok) járásbeli motoros haladt.

A súlyos sérüléseket szenvedett motorost mentőhelikopterrel szállították el a helyszínről, aki útban a kórház felé elhunyt. A rendőrség akkor egy videót is megosztott a baleset helyszínéről:

Azóta is vizsgálják a baleset körülményeit, és továbbra is szemtanúkat keresnek. Várják egy bizonyos motoros jelentkezését is, aki a szemtanúk szerint ugyancsak látta a történteket.

"Minden információ döntő jelentőségű lehet a baleset lefolyásának megítélésében és a vétkesség mértékének meghatározásában" - közölte a rendőrség.



