Bajnokok Ligája: Xavi szerint megérdemelt a Barcelona továbbjutása

Xavi, az FC Barcelona vezetőedzője szerint csapata megérdemelten jutott tovább a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjéből.

"Nagyszerű mérkőzést játszottunk, a csapatom mindent kiadott magából" - mondta kedden este a 3-1-re megnyert hazai találkozót követően a spanyol tréner. - "A mérkőzés nagy részében uraltuk a pályát és ezért nagyon büszke vagyok a játékosaimra."

A Barca 4-2-es összesítéssel búcsúztatta az olasz bajnokcsapatot, mely Xavi szerint szintén nagyszerűen futballozott.

"Teljesen megérdemelt a továbbjutásunk, támadásban és védekezésben is uraltuk a meccset, ugyanakkor a Napoli is fantasztikus mérkőzést produkált. Boldog vagyok, hogy ennyi év után ismét a negyeddöntőben vagyunk" - fogalmazott a szakember, utalva arra, hogy a katalán együttes négy év kihagyás után jutott be ismét a BL legjobb nyolc csapata közé.

A keddi visszavágót alapvetően a Barcelona remek kezdése döntötte el, a 17. percben ugyanis már 2-0-ra vezetett a gárda, s ugyan a dél-olaszok félóra után szépítettek és többször is közel jártak az újabb gólhoz, a szinte végig roppant veszélyesen támadó házigazda Robert Lewandowski révén a hajrában eldöntött a párharcot.

"Túl nagy területet adtunk nekik és gyakran elveszítettük a labdát" - nyilatkozta Francesco Calzona, a Napoli vezetőedzője. - "A meccsnek voltak olyan szakaszai, amikor jól játszottunk és közel voltunk az egyenlítéshez. Készen álltunk arra, hogy egy kemény riválissal felvegyük a versenyt, de túl sok hibát követtünk el."



