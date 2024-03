Újabb gyorséttermeket nyitna meg idén Szlovákiában a McDonald's, a kisebb városok is szóba jöhetnek

További terjeszkedést jelentett be Szlovákiában a McDonald's gyorsétteremlánc, amely a kisebb városokra is összpontosítana.

Fotó: Paraméter

Yuliya Badritdinova, a cseh, a szlovák és az ukrán McDonald's vezérigazgatója a TV Novinyval közölte, hogy a vállalat tovább szeretné erősíteni terjeszkedését, a tervek szerint pedig évente 3-5 új éttermet akarnak nyitni Szlovákiában.

A gyorsétteremlánc elsősorban olyan városokra összpontosít, amelyek több mint 20 ezer lakossal rendelkeznek, viszont Badritdinova hozzátette, hogy ez a faktor önmagában nem elegendő, így a kisebb városok, valamint az autópályákhoz közeli települések is szóba jöhetnek.

A vállalat a jelenlévő üzlethálózatokat is kihasználja. A vezérigazgató szerint ez kéz a kézben történik: ha a gyorsétterem szomszédságában több üzlet is van, akkor az emberek leparkolnak egy helyen, majd körbejárnak mindent, amire szükségük van. De ilyen esetben például a benzinkutak is szóba jöhetnek. A McDonald's minden ilyen lehetőséget igyekszik kihasználni.

Badritdinova nem pontosította, hogy idén hol és mikor nyithatnak új éttermeket Szlovákiában, de elmondása szerint olyan helyek is szóba jöhetnek, ahol már rendelkeznek gyorsétteremmel.

A McDonald's jelenleg 43 gyorséttermet üzemeltet Szlovákiában, ebből 17 Pozsonyban található. A többi főként a nagyobb kerületi és járási városokban, illetve az autópályák menték működik.



(tvnoviny.sk)