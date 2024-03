Kilátástalan helyzetben az Ozorák-ügy, meg is szüntethetik a pert az egykori dunaszerdahelyi iskolaalapító ellen

Ozorák Jolán ellen több per is folyamatban van a Dunaszerdahelyi Járásbíróságon szubvenciós csalás ügyében, az egyikről február elején írtunk, a másik folytatóglagosan elkövetett szubvenciós csalást vizsgál, ennek a legutóbbi tárgyalási napját február 28-ra írták meg, de el is napolták.