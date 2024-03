Eláruljuk, miért érdemes a könyv hónapján betérni a Diderot könyvesboltba

A kiadók már hónapokkal korábban elkezdik válogatni a kéziratokat, a szerkesztők ezerrel dolgoznak azon, hogy az olvasóhoz a legtökéletesebb szöveg kerüljön, a grafikusok pedig minden kreativitásukat bevetve tervezik a szebbnél szebb borítókat, hogy a márciusi könyvhónapra minél több újdonság kerülhessen a boltokba, és minél több olvasó ülhessen ki a kora tavaszi melegben a parkokba, a kertekbe, az erkélyekre egy-egy jó könyvvel. Mi most a komáromi Diderot könyvesboltba kukkantottunk be, és válogattunk a rengeteg új, szinte még ropogós és nyomdaillatú kiadványuk közt. Mindet nem tudjuk megmutatni, képtelenség lenne, hiszen huszonnyolcezer kötetes kínálatuk nagyon sok újdonsággal bővült. Kedvenceinket azonban megmutatjuk: tarts velünk!

A francia Guillaume Musso, aki hazájában már jó tizenöt éve birtokolja a sikerlisták első helyét, Ments meg! című regényében olyan zseniálisan, akár egy alkimista, ötvözi a romantikus szálat, a spirituális gondolatokat, a thrillerek feszültségét, hogy abból nem is születhetett más, csak egy, a maga műfajában, ragyogó, na meg letehetetlen mű, hiszen ki tudna félbehagyni egy olyan sztorit, amely azzal indul, hogy két egymástól nagyon különböző világban élő ember első látásra egymásba szeret, de mivel mindketten félnek felvállalni igazi énjüket, inkább hazugságokba menekülnek. Még mielőtt azonban hibáikat jóvá tehetnék, a véletlen, a sors vagy az eleve elrendeltetés közbe szól és Juliette, a főhősnő repülőgépe az óceánba zuhan. Vajon találkoznak még? A kérdésre Musso, csavaros története végén megtudhatjuk a választ.

Ki ne vágyna arra, hogy az első tavaszi napsugarak melegében felfedezze Párizst, a szerelem városát, sétáljon a Champs-Élysées-en, bebarangolja a hangulatos kis utcákat. Ha a valóságban erre nincs is módunk, az angol írónő Daisy Wood lenyűgöző Párizs elfeledett könyvesboltja c. regényével megtehetjük. Ráadásul a két szálon futó, történelmi fikcióba ágyazott jelenkori történet nem csupán a mai város élettel teli, lüktető hangulatát adja vissza, de megismerkedhetünk a náci megszállás alatt élő Jacques történetével is, akit a megszállók mindentől megfosztottak, ami neki drága. Csupán egy dolog maradt még meg, imádott könyvesboltja, a La Page Cachée, mígnem este váratlan látogatója nem érkezett. Hogy miképpen kapcsolódik össze a múlt és a jelen, és a két szerelmi szál miként ér véget, azt Daisy Wood fordulatokban gazdag könyvéből megtudhatod.

Ha eddig nem is voltál a skandináv krimik túl nagy rajongója, Stefan Ahnhem legújabb, A csere c. könyvének első 20 oldala után tuti azzá válsz, és bizony nem fogod tudni félbehagyni az olvasást, amíg el nem jutsz az utolsó mondathoz. A világ legjobb krimiírójaként számontartott szerző hátborzongató történeténének főszereplője két házaspár, akik szabadságukat csereházban szeretnék eltölteni. Kellemes és pihentető nyaralás helyett azonban félelmetes események sorozata vár rájuk, melyeknek a végkifejlete ugyanolyan kiszámíthatatlan, mint Stefan Ahnhem mesterien megírt pszicho krimije. Ha szereted, amikor olvasás közben az izgalomtól szinte lerágod a körmeidet, úgy izgulsz azon, hogy csak ne a kedvenc szereplőd álljon a rémtettek mögött, akkor rendeld meg Stefan Ahnhem legújabb könyvét a www. diderot.sk oldalon.

Hogy milyen zseniális eredménye lehet a krimi és a humor párosításának, azt már Rejtő Jenő is bebizonyította. Csak míg az ő hőseiről sok mindent el lehet mondani, csak azt nem, hogy az angol arisztokrácia köreiben otthonosan mozogtak volna, addig Lynn Messina főhőse Beatrice Hyde-Clare egy igazi úrikisasszony, aki inkább vágyna romantikára, mint gyilkosok utáni nyomozásra. De mit tehet szegény, ha az élet valahogy mindig úgy hozza, hogy hullák kerülnek az útjába, mint ahogy a napokban megjelent Gyalázatos megtévesztés c. könyvben is. Az Agatha Christie regények és a Büszkeség és Balítélet hangulatát megidéző mű nem csak a rossz kedvet, de még a komor felhőket is elűzi. Ennél remekebb tavaszindító olvasmányt nehezen találhatsz.

Ahhoz, hogy valakinek sikerüljön a 21. században, amikorra már „mindent” megírtak, egy olyan kötetet kiadni, ami szinte bombaként robban, és amire a világ minden táján egyszerre kapják fel a fejüket a kritikusok és az olvasók, két dolog kell: zseniális ötlet és tehetség. Sandra Newman, elismert amerikai írónő Júlia c. regényében, amelynek témaválasztásához elképesztő merészség kellett, ugyanis Orwell 1984 c. kultikus művét írta át női nézőpontból, saját ikonikus hangvétellel, mindez ott van. A több mint egy tucat kötettel rendelkező szerző, Orwell helyszínein, a totalitarizmus elviselhetetlen légkörén ugyan nem változtatott, viszont a történet palettáját hatékonyan bővítette ki. Hősnője, Júlia mégha a nyilvánosság előtt minden szabályt betart is – elvégre a Gondolatrendőrség ragaszkodik hozzá – egy vicces, szókimondó és talpraesett fiatal nő, aki megtalálja a rendszer repedésén a réseket, és azokat a helyzeteket, amikor kijátszhatja a Nagy Testvért. Newman regénye nem jobb, mint Orwellé, hanem más. Élvezetesebb, gördülékenyebb, de legfőképpen emberibb.

Jon Fosse, a norvég irodalom egyik legjelentősebb alakja, akit korunk Ibsenjeként emlegetnek, 2023-ban vehette át munkásságáért a Nobel-díjat. A könyv hónapjában két új kötete, a Reggel és Este, valamint a Fehérség is a boltokba került. A két kötet, terjedelmét nézve is ideális arra, hogy reggel betegyük a táskánkba, magunkkal vigyük, és mielőtt haza indulnánk leüljünk egy parkba, és a zöldellő fák és az ébredező természettel körülvéve belefeledkezzünk Fossé gondolataiba, s egy idő után vele együtt hallgassuk a csendet, a beszédes csendet, majd szavain és hősein keresztül lépjünk be az élet misztériumába, a kezdet és a vég közti eltűnő évek történéseibe, amit valójába „nem is lehet megérteni, mert ez valami más, olyan, amit csak megélünk, és a valóságban nem történik. De lehetséges, hogy valamit csak megélünk. Minden, amit megélünk, bizonyos fokig valóság, amit bizonyos fokig meg is értünk. Amúgy ennek nincs semmi jelentősége.” A szikár mondatairól, balladisztikus hangvételéről ismert Fossé mindkét könyve megismételhetetlen és utánozhatatlan, mint az emberi élet. Rendeld meg a www.diderot.sk oldalon és vidd magaddal te is.

Márciusra, amikor minden a könyvekről, és az olvasásról szól, a szlovákiai magyar kiadók is hónapokon át készültek, hogy igazán ütős és izgalmas könyvekkel tudjanak versenybe szállni. Ezek egyike a komáromi újságíró, Janković Nóra Nappalok sötétsége c. családregénye, amely Komáromban és a Csallóközben játszódik. A több szálon és idősíkban futó történet főszereplője Blanka, a harmincas évei végén járó színművésznő, aki hiába próbálja megtalálni helyét az életben, a családjában, a pályáján. Egészen addig nem érti, mi az az erő, ami lehúzza, ami megnehezíti boldogulását, míg a múlt bélése fel nem feslik, és el nem kezdenek kipotyogni belőle a család féltve őrzött titkai, az előző generációk traumái. Janković Nóra fordulatos, elképesztő csavarokkal és abszurd humorral megírt fikciójában ott van a felvidéki magyarság drámája, példátlan ereje, és ott vagyunk mi magunk is. Ha érdekel, hogy Blanka minek és kinek köszönhetően vált ismét képessé a szeretetre, s találta meg a választ a kérdésre, mi feladata ezen a földön, akkor a Nappalok sötétsége, amely a szerző negyedik kötete, a te könyved.

Két remekbeszabott kisregény lapul Vámos Miklós Ki vinné haza c. karcsú kötetének lapjai közt. A novellistaként indult író, aki tanított a neves Yale-és New York-i egyetemeken is, ezúttal azokról mesél, akiket a vészkorszakban megöltek, akiknek ezért leszármazottjaik sincsenek közöttünk. Nemcsak nagynénik és nagybácsik hiányoznak a családi láncolatból, hanem az unokatestvérek is. Gyakorlatilag mindenki, akivel távolabbi rokonként - vagy akár kortársként – tarthatná az ember a kapcsolatot. A Jaj, ennek az égető hiánynak a feldolgozási és elfogadási kísérleteként íródott. A Múmiákban viszont már egy teljesen más megközelítésben nyúl ugyanehhez az érzékeny témához. Vámos Miklós könyve azonban mindezek ellenére nem depresszív, mivel a szerző rá jellemző módon ezúttal is „játszik” a témával, a szöveggel és az olvasóval. Jó szórakozást!

Most pedig, ha nem is dobpergéssel, de nagy örömmel jövünk a szenzációs hírrel, hogy ismét elérhető a könyvesboltban, valamint a www.diderot.sk oldalon Puzsér Róbert Metafizika c. monumentális, tizenkét évig íródott alkotása, amely némi túlzással már a megjelenése előtt hiánycikk lett. Hogy miért lett ekkora siker a magyar média és közélet igencsak megosztó személyiségű alakjaként ismert, – egyébként történelem-magyar szakos tanári végzettségű – Puzsér Róbertnek a könyve? Először is, mert Puzsér nem csupán jól bánik a szavakkal, de korunk talán egyik legjobb publicistája. Másodszor, a létezés, a teremtés, a boldogság, a nem lét, az eredendő bűn, a szeretet, az emberi tudat kérdései évezredek óta foglalkoztatnak mindenkit. Harmadszor pedig azért, mert az elképesztően impozáns kötetben „szereplő képzőművészeti alkotások a tarot nagy arkánumának huszonkét archetípusát ábrázolják.” Puzsért lehet szeretni, lehet nem szeretni, az azonban tény, hogy Metafizikája úgy segít eligazodni a lét nagy kérdéseinek labirintusában, mint Ariadnénal az aranyfonál. Találd meg te is a kiutat!

A fiatal felnőttek korosztálya számára is van egy jó hírünk, ugyanis Sorcery of Thorns - Könyvek varázslata c. megjelent Margaret Rogerson legújabb könyve, melynek főhőse, az árva Elisabeth egy könyvtárban, gótikus boltívek, mágikus grimoárok és varázskönyvek között nevelkedett. Ezek a könyvek azonban nem csupán merev lapok, hanem élő entitások: suttognak, énekelnek, hörögnek, sikoltoznak, vagy éppen groteszk tinta- és bőrszörnyekké változnak. A lány terveit, aki felügyelő szeretne lenni, hogy védelmezhesse a könyvtárat és a föld alatti páncélszekrényben őrzött hatalmas grimoárokat, azonban a gonosz megjelenése megakadályozza. Hogy sikerül-e a Elisabeth-nek legyőznie a gonoszt, és megmentenie a könyvtárat, az Margaret Rogerson izgalmas és lenyűgöző romantikus fantasy regényének a végén persze kiderül.

Aki a lendületes és humoros stílusáról ismert Lynn Paintner Újra meg újra c. romkomjával szeretné indítani a tavaszt, az bizony nem fog csalódni, ugyanis a szerző ismét hozza a Mr. Téves szám, a Véletlenül Amy és a Jobb mint a filmeken sikerkönyveinek színvonalát. A nem mindennapi sztori azzal indul, hogy a tizenhét éves gimnazista Emilie, akinek meggyőződése, hogy a sors a balekoknak való, és mint az életben mindent, úgy a szerelmet is tervezni kell, nagy várakozással indul el február 14-én otthonról. A suliba érve azonban azt veszi észre, hogy mintha csak az égiek összeesküdtek volna ellene, semmi, de semmi nem a tervei szerint alakul. Hogy ha már a napja pocsék volt, legalább az estéje ne legyen jó, gondolja naivan, s elmegy a nagymamájához. Igen ám, csak reggel, amikor felébred, kiderül, megint február 14-e van. És ezen a ponton nem csak Emilie számára kezdődik el egy hihetetlen kaland, de az olvasó számára is.

Holly Jackson: Jó kislányok első gyilkossága valójában annak a fiatal felnőtteknek íródott trilógiának (Jó kislányok kézikönyve gyilkossághoz, Jó kislányok, rossz viszonyok, Halott kislány a jó kislány) az előzménytörténete, amely egy évet töltött a New York Times könyvlistájának az élén. Az elképesztő népszerűségnek örvendő sorozat most megjelenő része önálló regényként is megállja a helyét, hiszen cselekménye az első kötet előtt játszódik. Connor Reynolds meghívja barátait egy detektív-társasjáték estre, ahol minden résztvevő kap egy fiktív személyazonosságot, valamint néhány szerepkártyát, s az ezen szereplő útmutatások alapján ki kell derítenie ki áll a gazdag Reginald Remy gyilkossága mögött. A főszereplő Pippa nyomozó vénája már itt megmutatkozik, sőt egy merész ötlete is támad. Szpojlerezni azonban nem szeretnénk, ezért a történetről, bármennyire izgalmas is, többet nem árulunk el. Ellenben felhívjuk figyelmeteket arra, hogy Holly Jackson fantasztikusan jól kidolgozott történetei függőséget okoznak. Ha szeretnél ennél többet megtudni könyveiről, nézz körül a www.diderot.sk oldalán.

Lucy Score Amit magunk mögött hagyunk c. könyvének ne fogj neki vasárnap, mert akkor tutira nem mész el hétfőn se munkába, se suliba, hanem a pizsiben, kezedben a könyvvel fogod tölteni a napot, mert Lucian ​Rollin története, akinek az életben két célja van: a bosszú, és hogy eltörölje azt a foltot, amelyet abuzív apja ejtett családja nevén, és megvédje szerelmét mindenáron, egyszerűen megszünteti az ember körül a teret és az időt. Nincs más, csak a könyv, ami tele van érzelmekkel, remek szócsatákkal, megtört lelkekkel, és olyan karakterekkel, „akik a legrosszabbat is kibírják anélkül, hogy az kárt tenne a lelkükben.”

Ha már szellemileg-lelkileg feltöltődtünk, ideje kicsit odafigyelni a testünkre is, hiszen már Hippokratész arra tanította a jó öreg görögöket, hogy ép testben ép lélek. Csak ezt a mai kor embere, aki folyamatosan valami „kütyü” előtt ücsörög, – amíg nem fáj a háta, és nem sajog a dereka - szeret erről megfeledkezni. Hogy fittek és egészségesek maradjunk, Almásy Csilla, gyógytornász-fizikoterapeuta, a Magyar Táncművészeti Egyetem óraadó tanára másfél évtizede elindította az Ország gerinctornája projektet. Most pedig A Boldog gerinc – Erős és rugalmas gerincet mindenkinek c. könyvében összegyűjtötte mindazt a tudást, tapasztalatot, ami az átlagembert segítheti a fájdalommentes élet és mozgás kialakításában, fenntartásában. A közérthető stílusban írt könyvben a terapeuta, ahol lehetséges, ott gyakorlatokat is mutat, hogy fájdalommentesen élhessünk. És ahogy ő mondja: „Boldog gerincet mindenkinek!”

Igencsak meglepő és figyelemfelkeltő címmel jelent meg Dr.Kami Hoss: Ha a szád beszélni tudna – Útmutató az orális egészség egész életünkre kiható fontosságáról c. könyve. A szánk nem csupán az étkezés és a beszéd színtere, hanem az egész testünk egészségének kulcsfontosságú része. Ha gondoskodunk róla, akár tíz évvel is meghosszabbíthatjuk az életünket. Állapota ugyanis befolyásolja a krónikus betegségek kockázatát, hat a közérzetünkre, az alvásunkra és az életminőségünkre. Sajnos a gyógyászat eddig nem mindig fordított kellő figyelmet a szájüregünk és testünk egészsége közötti összefüggésekre – de mostanra ez is változik. Ha szeretnél többet tenni önmagadért, most ebből a teljesen új megközelítésből foghatsz hozzá.

Thibaut Meurisse: Maradj motivált című könyve lényegre törő útmutatásokkal segít visszanyerni a belső lendületedet. A világos és tömör tanácsain keresztül megtudhatod hogyan építsd fel a motivációdat és hogyan győzd le a halogatást. A könyvből megtanulhatod mit kell tenned ahhoz, hogy lelkileg kimássz a gödörből, visszanyerd életenergiádat, ahogy azt is miként teheted rendbe környezeted, hogyan változtathatsz gondolkodásodon, miként tudod növelni önbecsülésedet stb. A szerző mindehhez huszonöt egyszerű és könnyen végrehajtható gyakorlati útmutatást nyújt. Ez a könyv kötelező olvasmány mindazoknak, akik vissza akarják szerezni a motivációjukat és elérni a kívánt életüket. Ha szereted a könnyen megvalósítható stratégiákat, praktikus gyakorlatokat és lényegre törő útmutatásokat, akkor ez a könyv tetszeni fog neked!

Mi történik akkor, ha mi egy régebben megjelent kötetre pályázunk?

A www.diderot.sk lévő huszonnyolcezer kötet között nagy valószínűséggel megtaláljuk, ha mégsem, akkor munkanapokon 9-től 17- óráig, hétvégén pedig 9-től 12 óráig a 0908 165 852 vagy a (035) 7701 152 telefonszámon tudják leadni a rendelést. És pár napon belül már várhatják is a GLS futárt.

(PR-cikk)