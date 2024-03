Állatkínzással gyanúsították meg az ismert cirkuszt – az ellenőrzések során kiderült az igazság

Nagy felháborodást váltott ki az emberekből egy, a közösségi hálón megjelent fotó, amelyen egy cirkuszi ló látható sárosan és véresen. Nem is haboztak sokáig, rájuk is küldték az Állami Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hatóságot (ŠVPS) – számot be róla a noviny.sk.

Illusztráció (Fotó: Pixabay)

Az ismert cirkusz Losoncra látogatott, ahol a vezetőknek kellemetlenségekkel kellett szembenézniük. Valaki ugyanis fotót készített a cirkusz egyik lováról, amely arra enged következtetni, hogy az állat nincs jó állapotban, mivel a teste sáros, a lábai pedig véresek voltak. A kép nem kis felháborodást váltott ki a közösségi hálón, az emberek pedig azonnal értesítették is az ŠvPS-t.

Antonín Aleš, a cirkusz tulajdonosa közölte a TV JOJ-jal, hogy a ló szállítás közben sérült meg, és hívtak is hozzá állatorvost. Zuzana Šufliarska, az állatorvosi klinika tulajdonosa szerint csupán felszíni sérülései voltak, amiket sikerült megfelelően kezelni. Elmondása szerint ő maga is látta a bejegyzést a közösségi hálón, és első ránézésre valóban úgy nézett ki, mintha a lót kínoznák. Viszont biztosított mindenkit afelől, hogy ha valóban kínoznák az állatot, akkor ő lenne az első, aki szólna az illetékeseknek. Hozzátette: kellemesen csalódott, amikor meglátta, hogyan bánnak az állatokkal a cirkuszban, noha ő maga sem rajong a cirkuszért.

Az emberek számára az is furcsa volt, hogy a lovat egy targoncával emelték ki a kocsiból, de mint kiderült, ez egy elengedhetetlen technika egy 600 kilogrammos állat mozgatásához, ha az nem akar felállni.

Másnap az ŠvPS is ellenőrzést végzett a cirkusznál, az ellenőrök pedig nem állapítottak meg semmilyen hiányosságot. A ló az életkora ellenére jó állapotban van, és amíg a sérülése be nem gyógyul, nem is fog fellépni a műsorban.



(noviny.sk)