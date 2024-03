Férfi kézilabda - Portugália legyőzésével olimpiai kvótás a magyar válogatott!

Olimpiai kvótát szerzett a magyar férfi kézilabda-válogatott, mivel 30-27-re legyőzte Portugáliát a selejtező tatabányai tornájának vasárnapi zárónapján, és a tabella második helyén végzett.

Fotó: MTI

A magyar férfiválogatott eddig nyolc alkalommal szerepelt az olimpián - legutóbb 12 évvel ezelőtt Londonban -, eddigi legjobb eredménye az 1936-os, az 1980-as, az 1988-as, a 2004-es és a 2012-es negyedik helyezés.

Eredmény, 3. (utolsó) forduló, 3. csoport: Magyarország-Portugália 30-27 (16-16) Tatabánya, v.: Schulze, Tönnies (németek) lövések/gólok: 39/30, illetve 50/27 gólok hétméteresből: 3/3, illetve 3/2 kiállítások: 6, illetve 8 perc

Magyarország: Mikler - Bóka 1, Szita 4, Lékai 2, Bánhidi 4, Ancsin 2, Imre 9, cserék: Sipos, Fazekas 2, Ligetvári, Bartucz, Bodó 1, Ilic 3, Rosta 2

A magyar együttes - amelyből ezúttal Szöllősi Szabolcs, Krakovszki Bence, Krakovszki Zsolt és Palasics Kristóf maradt ki - annak tudatában kezdte a meccset, hogy csak győzelem esetén szerez olimpiai kvótát.

Még tíz perc sem telt el, amikor a portugálok időt kértek, mert 7-4-es hátrányban voltak a jól összpontosító, higgadtan, pontosan játszó házigazdákkal szemben. Amikor egy gólra felzárkózott az ellenfél, Bartucz László váltotta Mikler Rolandot a magyar kapuban, és két védéssel mutatkozott be. A túloldalon is kapust cseréltek, de a huszadik percig kellett várniuk az első védésükre. Ekkor már 13-9-re vezetett a házigazda, de a 24. perc után megakadt a támadójátéka, a hibákat pedig rendre góllal büntette az ellenfél. Bodó Richárdék hat percig nem találtak be, a hatékonyabb védekezésre váltó portugálok egy 4-0-s sorozattal fordítottak és a meccs során először vezettek, de az első félidő döntetlennel ért véget.

Árulkodó statisztikai adat volt, hogy a portugál csapat héttel többet lőtt kapura az első hatvan percben, mint a hazaiak, utóbbiaknak viszont öttel több védésük volt.

Nem kezdte jól a második felvonást a magyar együttes, ráadásul Bánhidi Bence boka-, Ancsin Gábor pedig térdsérülés miatt kivált a játékból. A szakmai stáb 21-18-as hátránynál időt kért, Bánhidi vissza tudott állni, és úgy tűnt, csapata lassacskán megtalálja a megoldást az ellenfél gyors visszarendeződésére és rendkívül szigorú védekezésre (22-22).

Az utolsó 12 percet Sipos Adrián nélkül játszották le a magyarok, mert a beálló döntetlen állásnál piros lapot kapott fejre irányuló ütésért. Portugália megint ellépett kettővel, ekkor Fazekas Gergő helyére visszaállt Lékai Máté irányítani, és ez bizonyult a siker kulcsának. Egy 3-0-s sorozattal összejött a fordítás, a 27. perc után megint a házigazdáknál volt az előny, és 27-25-nél elérhető közelségbe került a kvóta.

A következő gólt az ellenfél lőtte, de a meccs legvégén a remek magyar védekezés, Bartucz László bravúros védései, illetve - a később a mezőny legjobbjának megválasztott - Imre Bence, Bodó Richárd és Lékai Máté góljai olimpiai kvalifikációt jelentettek.

Mikler Roland egy, Bartucz László 12 védéssel járult hozzá a sikerhez. Pedro Portela hat, Martim Costa és Luís Frade öt-öt góllal, Diogo Marques öt védéssel zárt, míg váltótársa, Gustavo Capdeville egyszer sem tudott hárítani.

A két csapat tizedik egymás elleni mérkőzésén három portugál siker mellett hetedszer győztek a magyarok.

Korábban: Norvégia-Tunézia 41-24 (20-12)

A végeredmény: 1. (és kvótát szerzett) Norvégia 6 pont, 2. (és kvótát szerzett) Magyarország 4, 3. Portugália 2, 4. Tunézia 0

Az olimpia férfi kézilabdatornájának résztvevői: Franciaország (rendező), Dánia (világbajnok), Egyiptom (Afrika-bajnok), Argentína (a Pán-Amerikai Játékok győztese), Japán (ázsiai selejtező győztese), Svédország (Eb-bronzérmes, az Európa-bajnok jogán), Spanyolország, Szlovénia, Németország, Horvátország, Norvégia, Magyarország.

A németekkel azonos kalapban

A magyar férfi kézilabda-válogatott biztosan nem játszik Németországgal a nyári, párizsi olimpia csoportkörében, mert azonos sorsolási kalapban szerepel vele. A kalapokat nyilvánosságra hozó nemzetközi szövetség honlapja szerint a sorsolásra április 16-án kerül sor Párizsban.

A férfi kézilabdatorna sorsolási kalapjai: 1. Dánia, Spanyolország 2. Horvátország, Norvégia, 3. Magyarország, Németország 4. Szlovénia, Franciaország 5. Svédország, Egyiptom 6. Argentína, Japán

A csoportok első négy-négy helyezettje jut tovább.

(MTI)