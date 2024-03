Miért jó az elektromos kapásjelző, és mire figyeljünk a vásárlásánál?

Miért van az, hogy ha vízpartra megyünk, akkor egyre több elektromos kapásjelzővel találkozunk? Miért ajánlott használni ezeket az eszközöket? Ezekre a kérdésekre keressük a választ ebben a cikkünkben. Valamint kitérünk még arra is, hogy mire érdemes odafigyelni, amikor meg akarjuk vásárolni a sajátunkat.

Mikor és miképp hasznosulhat egy elektromos kapásjelző?

Már a neve is utal rá, hogy ez egy olyan szerkezet, mely használatával a kapások jelzése hatékonyabbá és látványosabbá válik. A horog végén lévő hal minden rezdülését közvetíti felénk (horgászok felé), méghozzá fényhatással, vagy akár hanghatással is (választható, de akár együttesen is alkalmazható).

A Damil.hu elektromos kapásjelzői nem véletlenül olyan népszerűek! Amikor nem 100%-ban tudunk a botok mellett lenni, folyamatosan koncentrálva, akkor nagyon meg tud mutatkozni egy ilyen eszköz hasznossága. Például többnapos pecázás esetén akár órák is eltelhetnek két kapás között. Ekkor könnyen enyhülhet a figyelem, de egy elektromos kapásjelzővel ez sem probléma, mert nem fogunk lemaradni egyetlen kapásról sem, köszönhetően a hang- és fényhatásoknak.

Mely horgász módszereknél hatékony az elektromos kapásjelző használata?

Kezdjük a bojlis horgász módszerrel. Ez egy klasszikus kiülős peca, mellyel kifoghatjuk a kapitális pontyokat és amurokat. Sok esetben akár éjszaka is helyt kell állni, amikor nagyon nagy segítséget jelenthet egy elektromos kapásjelző. Ha alkalmazzuk, garantáltan nem maradunk le egyetlen kapásról sem!

A másik csoport pedig a feederbotos horgászoké, akiknél egyre nagyobb számban jelenik meg ez a nagyszerű eszköz. Kifejezetten olyan esetekben szokták használni, amikor nem feltétlenül vannak a nap 24 órájában a bot mellett, így nem is tudnák másként folyamatosan szemmel tartani a kapásokat.

Ezeken felül kézenfekvő lehet még az alkalmazása a hagyományos fenekezős módszerek esetén, valamint a rablóhalas praktikákat használóknál.

Mire kell figyelni a vásárlásakor?

Van pár olyan szempont, aminek mindenképp meg kell felelnie. Ilyen például az, hogy vízparton minél tovább bírja a strapát. De a könnyű kezelhetőség is alapfeltétel, ahogy a szabályozható érzékenység és hangerő szintúgy. Ha elektromos kapásjelzőt akarunk beszerezni, ezekre mindenképp figyeljünk!

Elérhetők drágább típusok, melyek lehet hogy évekig is nagyszerűen kiszolgálnak majd minket. De nemcsak azért, mert minőségi termékekről van szó, hanem az időjárásálló kialakításuk miatt is. Jól jön, ha bírja a zord körülményeket, legyen az csapadék, hideg vagy meleg.

Ha pedig már van számunkra bevált gyártó vagy típus, akkor érdemes azt előnyben részesíteni.

Elektromos kapásjelző szettben?

Beszerezhetünk mindent tételesen, egyesével, de miért tennénk, ha egyben, szettben is megvásárolhatjuk? Ezekben minden fontos darab megtalálható, ráadásul szokott mellettük lenni egy praktikus távoli érzékelő is, ami jól jön a sátorban vagy egyéb szálláshelyen, hogy még alvás közben se maradjunk le egyetlen kapásról sem.

(PR-cikk)