Éberek lesznek a rendőrök – mutatjuk, mire számíthatunk a választás napján

Az államfőválasztással kapcsolatban több intézkedést foganatosít a rendőrség a közrend biztosítása érdekében, a szavazás napján több rendőr lesz szolgálatban – tájékoztatott a testület a közösségi hálón.

Illusztráció (Fotó: Rendőrség - Facebook)

„Biztosítjuk a lakosságot, hogy kellő számú rendőr lesz szolgálatban a választás előtt, alatt, és utána is. Emellett folyamatosan figyeljük és kiértékeljük a választással kapcsolatos helyzetet a zavartalan lebonyolítás érdekében” – tette hozzá a testület.

Elegendő járőrautó és gyalogos járőr fog vigyázni a közrendre a településeken, és a terepen lesznek a bűnügyi osztályok rendőrei is. „A választás idején nemcsak egyenruhás, hanem civil ruhás rendőrök is szolgálatban lesznek” – tette hozzá a rendőrség. Készenlétben lesznek továbbá a tűzszerészek, valamint a speciális alakulatok tagjai. A rendőrség a járási hivatalokkal és a választási bizottságok elnökeivel is együttműködik a választás napján.

Már a választás előtti napokban figyelni fogják a szavazóhelyiségek környékét, hogy ne kerülhessen sor rongálásra. „Azokat az épületeket, ahol a szavazóhelyiségek lesznek, keresőkutyákkal vizsgálják át a speciálisan kiképzett rendőrök és a tűzszerészek, különösen figyelnek a járási választási bizottságokra és az Állami Választási Bizottság székhelyére, de egyéb helyszínekre is” - írta a rendőrség.

Minden információt, amely a választás vagy a közrend megzavarására, bűncselekmény elkövetésére utal, azonnal jelenteni kell a legközelebbi rendőrőrsön, vagy az ingyenesen hívható 158-as telefonszámon.

Az elnökválasztás első fordulóját március 23-án tartják, reggel 7-től 22 óráig lesznek nyitva a szavazóhelyiségek.



TASR