Sínrendszeres megoldások a világításban

Napjainkban egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek a sínrendszeres megoldások a világítás területén. Nem csoda, hiszen egy rendkívül praktikus konstrukcióról van szó, ami rugalmasan alkalmazható, így kellő mozgásteret ad felhasználójának. A sínrendszeren belül a lámpafejek szabadon mozgathatóak, eltávolíthatóak, de akár plusz lámpafejet is adhatunk hozzá, ha a fényviszonyok azt követelik meg. Csupán sínrendszerre és ezzel kompatibilis fejekre van szükség, ugyanakkor itt is akadnak részletek, amikre oda kell figyelnünk. Az egyes kategóriákon belüli alkatrészek kompatibilisek egymással, de fontos odafigyelni arra, hogy süllyesztett vagy mennyezeti sínrendszerhez keresünk-e elemeket. Amennyiben nem vagyunk biztosak a dolgunkban, bátran vegyünk igénybe világítástervező szolgáltatást.

Hagyományos sínrendszerek

Az Elter Világítás sínrendszeres megoldásai sokfélék. Az egy áramkörös sínrendszer népszerűségét egyszerűségének köszönheti. A rajta elhelyezett lámpafejek csakis egyszerre kapcsolhatók. Működésükhöz 230V szükséges, így nem kell átalakítóval bajlódni. Könnyedén, bármilyen felületre felszerelhető.

Az újabb típusoknál már köztes betáppal is megoldható az áramfelvétel. Arra itt is figyelni kell, hogy a mennyezeti és süllyesztett alkatrészek egymással nem kompatibilisek. Egyszerűen felszerelhető és kezelhető, és amennyiben nem szükséges, hogy a lámpafejeket külön lehessen kapcsolni, tökéletes megoldás bármely otthonba.

A három áramkörös sínrendszerek előnye az előzőhöz képest, hogy itt akár három külön kapcsolóval is irányíthatjuk a lámpafejeket. A sínelemek vághatóak, így a toldóelem használatával a nekünk tetsző irányba vezethetjük tovább a rendszert. A három áramkörös kialakítást olyan helyiségekbe érdemes elhelyezni, amelynek bizonyos részeit külön szeretnénk megvilágítani.

Újhullámos, dizájn sínrendszerek

Ezek a mágneses rendszerek, stílusos, kecses kialakításuknak köszönhetően remekül illenek elegáns, modern, letisztult környezetbe. Ebben a kategóriában is találunk egy, illetve három áramkörös megoldást, valamint süllyesztett, mennyezeti és függesztett kivitelben is elérhetőek. Igény szerint 3000 és 4000 Kelvines lámpafejjel is szerelhető.

A legújabb generáció képviselői

Három gyártó termékeit is megtaláljuk ebben a kategóriában. Az Azzardo Alfa egyáramkörös sínrendszerében egyszerre jelenik meg a stílus és a legújabb technológia. A lámpák fényereje és színhőfoka kedvünkre szabályozható.

A Nowodvorski LVM egyáramkörös rendszerének tartóssága, kiemelkedően hosszú üzemideje és magas színvisszaadási értéke remek ár-érték aránnyal párosul. Az AQForm Multitrack prémium kategóriás termék. Egy- és kétáramkörös változatban is elérhető. Lámpáinak színvisszaadási értéke és 50.000 órás üzemideje egyaránt kiemelkedő.

Érdemes kísérletezni a világítással, hiszen széles paletta és végtelen variációs lehetőség áll rendelkezésre, aminek köszönhetően még esztétikusabbá és praktikusabbá varázsolhatjuk otthonunkat.

(PR-cikk)