A start előtt elhalasztották egy orosz-fehérorosz-amerikai legénységű űrhajó indítását Bajkonurban (VIDEÓ)

Az indítás automatikusan állt le. Az űrhajó fedélzetén Oleg Novickij orosz, Marina Vasziljevszkaja fehérorosz és Tracy Dyson amerikai űrhajós tartózkodott.

Today's Soyuz launch was aborted at the 20-second mark. The spacecraft and crew remain safe. Teams at Baikonur will provide updates as they make assessments. pic.twitter.com/xPBtWtDDsh