LÉNYEG: Olyan időket élünk, hogy még a legidiótább államfőjelölt nevét sem lehet leírni

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Fotó: TASR

A sarkon túl már szinte nyílnak a választóhelyiségek, mert szombat reggel közeledik, és Szlovákia lecsendesedik. Két napos a kampánycsend, és itt rend van, meg fegyelem. Az államfőjelöltek nevét itt aztán alig lehet majd megtalálni. Mindössze elvétve. Legfeljebb apró, pici utalásokkal.

Megint egy jelölttel kevesebb

Szerdán késő este a köztévén egy maratoni kampányfinist követhettünk élőben, ahol felvonult mindenki, aki az elmúlt hetekben megpróbált bejönni nekünk. A díszes társaság egyik tagja aztán élő adásban jelentette be, hogy ő bizony eltáncol a megmérettetés elől és a nemzetiek vezérürüjéhez hasonlóan visszalép annak a személynek a javára, aki akár királycsináló is lehet a választások második fordulója előtt. Ennek a meg nem nevezett kedvezményezett jelöltnek a népszerűsége nem mellesleg egy közvetett bizonyíték arra, hogy a kis hazánkban nagyon nincs minden rendben. Mert bár már első ránézésre sem százas az illető, ennek ellenére a ténylegesen megérdemelt 0,1 százaléknál jóval több voksra számíthat. És ha a követőtábora meg veszi a fáradtságot, a második körben simán eldöntheti, gyönyörködhetünk-e majd két hét múlva a kormánypárti szépfiú szexepiljének számító mosolygödröcskéiben.

Ez lett a végkifejlet

Az még viszont arrébb van, de csütörtökön másoknak volt oka arra, hogy boldogságukban vigyorogjanak. Ugyanis ma derült ki, hogy Főügyészségen törölték a titkosszolgálatok egykori igazgatójának és a Nemzetbiztonsági Hivatal vezetőjének a meggyanúsítását. A főügyész első helyettese még a múlt héten határozott az eljárások beszüntetéséről. Mivelhogy szerinte mindkét személy esetében törvénysértés történt, ezért hatályon kívül helyezte a nyomozó határozatát. A parlamenten kívül rekedt Sme rodina párthoz bekötött SIS-es exfőnököt bűnszervezet alapításával és támogatásával, az NBÚ-s főhivatalnokot pedig köztisztviselői jogkörrel való visszaéléssel gyanúsították, egészen eddig. És nem tovább. Így aztán lőttek a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség tavaly nyári utolsó nagyobb akciójának, a keresztségben a Végkifejlet nevet kapó ügynek annyi. Aztán most vérszemet kapnak, és jöhet az, hogy a magukat ártatlannak beállítók lehajolnak az aprókért is, és kártérítést fognak követelni a törvénytelennek minősített eljárás miatt. Emellett azt is tervezik, hogy panaszt nyújtanak be Emberi Jogok Európai Bíróságán. Elvégre ha a szlovák Főügyészség mellettük, akkor ki lehet ellenük?

Conchita, ungava!

Közben egy szinttel feljebb egy húron pendül a testvéri Szlovákia és Magyarország, és Pozsony meg Budapest egyszerre fordít hátat az ukránokat segítő cseh kezdeményezésnek. Az októberi kormányváltás óta nem törődik annyira a szlovák politikai "elit" a szomszédban sanyargatott áldozatokkal, vagy ahogy a pártemberből diplomatává ütött miniszter mondja, egyértelmű lett a szlovák kormány álláspontja a Kijevnek nyújtott katonai támogatással kapcsolatban. Juraj Blanár külügyér a V4-ek diplomácia vezetőinek találkozóján jelezte, igazi szuverén harcosként jókora fityiszt produkál, lőszerek vásárlását meg nem pártfogolja. Mert legyen már béke! És ha a megtámadott meg venné a bátorságot, hogy pofátlan módon fegyveresen védekezzen, akkor a derék területrabló orosz apák, meg a fiúk, meg az egyéb szent lelkek hagynák ott a fogukat. Annyira, hogy ruszofil Conchita legyen a talpán, amelyik fel tudná a fűbe harapott agresszort támasztani a poraiból. Még szerencse, hogy az ilyen moszkovita idétlenkedéssel szemben ott van Csehország mellett Lengyelország, amelyik nemcsak anyagilag, hanem logisztikailag is hozzájárul a cseh kezdeményezéshez. Hiszen Varsóban még mindig tudják, az ajtót annak idején a Nyugatnak nyitottuk ki, az oroszoknak meg ajtót mutattunk, és nem szabad engedni, hogy visszamásszanak az ablakon. És ha már a spájzban vannak, határozottan verjük ki onnan őket.

Húsvéti bevásárlókosár

Apropó, éléskamra. Lassan itt a húsvét és az erre szakosodott agytrösztök már azt számolgatják, mennyibe fáj a lakosságnak a kereszténység legnagyobb ünnepe. A számok nem hazudhatnak, így aztán az jött ki, hogy idén 300 eurónál is többe kerülhet a bevásárlás, ha valaki méltó módon akar szakítani a nagyböjti időszakkal. A szakik szerint 5 százalékkal kénytelenek többet költeni erre az emberek, mint tavaly. Mert az élelmiszer az egyre drágább, és ezt a helyzetet alig kompenzálja az az amúgy örömteli tény, hogy a húsvéti dekoráció beszerzéséért már nem kell olyan mélyen a zsebbe nyúlni. Akciós a kerámia nyuszi, ha két répát tart a kezében, vegyék és vigyék!

Sidó Árpád