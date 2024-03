Negyvenezer eurós büntetést szabott ki a Bayern Münchenre a Német Labdarúgó-szövetség

Széles körű szurkolói tiltakozások miatt pénzbírságot szabott ki a Bayern Münchenre a Német Labdarúgó-szövetség (DFB).

-illusztráció- (Fotó: Wikimedia Commons)

Ezek a külföldi befektetőkkel kötött szerződés összeomlásához vezettek. A Bundesliga regnáló bajnoka 40 ezer eurós büntetést kapott három párharcban történt incidensek miatt.

A naptári év elején a Bundesliga és a II. liga szurkolói hetekig tiltakoztak csokoládé érmék vagy teniszlabdák dobálásával a befektetők érkezése miatt. A játékvezetőknek több találkozót is meg kellett szakítaniuk. Több klub is javasolta a büntetések elengedését, de a DFB továbbra is szankciókat szab ki.

TASR/para