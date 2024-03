Egy hónapja volt az országos traktoros felvonulás, most nem úgy néz ki, hogy a gazdák újra blokkolnák az utakat

Egy hónappal ezelőtt Pozsony és több más település utcáin is traktorok lassították, blokkolták a forgalmat, tiltakozva az Európai Unió agrárpolitikája és az ukrán behozatal ellen, valamint a szlovák kormány túlzott adminisztratív elvárásai miatt. Az unió azóta kidolgozott egy akciótervet, a szlovák kormány viszont nem nagyon gyorsított a területalapú kifizetéseken, ennek ellenére egyelőre úgy tűnik, nem jönnek vissza a traktorok a városokba. A mezőgazdaság helyzetével a ma véget ért uniós csúcstalálkozón is foglalkoztak a kormányfők.

Fotó: Paraméter

Nem tetszik a Szlovák Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kamarának (SPPK) , hogy az EU továbbra sem akar vámot kivetni az ukrajnai mezőgazdasági terményekre, még ha bizonyos kivételeket elképzelhetőnek is tart, és folyamatosan ellenőrizné a behozott mennyiséget. Az orosz és a belorusz behozatalra viszont vámot vetne ki az EU, de akár teljesen be is tiltaná azt, ami szintén segítené a hazai gazdákat.

A Szlovák Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kamara egyelőre nem elégedett azzal, ahogyan az Európai Bizottság és az Európai Parlament az ukrán mezőgazdasági termékek behozatalát szabályozni szeretné. Az uniós szervej továbbra sem javasolnak teljes tiltást, csak a behozatal szigorúbb ellenőrzését.

„A megállapodásban az úgynevezett vészfék-mechanizmus bevezetésével számolnak, amely stabilizálná a behozatalt a 2022 és 2023-as év átlagos behozatalának szintjén” – tájékoztat az SPPK.

Ha az ukrán behozatal túllépné ezt a szintet, akkor újra behozatali vámokat vetnének ki rá. Ezt a vámot a háború kitörése után törölte el az EU. Az Európai Bizottság a szigorúbban ellenőrzött behozatalú termények közé sorolná a zabot, a kukoricát, a darát és a mézet is.

Az SPPK-nak egyáltalán nem tetszik az EU javaslata, nem tartja elég szigorúnak.

„Habár a politikusok bővítették az ukrán termékek listáját, amelyre vámot vetnének ki bizonyos mennyiség átlépése esetén, de a listáról még mindig hiányoznak az olajos magvak és főleg a búza” – áll az SPPK állásfoglalásában.

Az SPPK-nak nem tetszik az sem, hogy a vámmentesen behozható mennyiség meghatározásánál a 2023-as évet is figyelembe veszik. „Ez nem jó hír a számunkra, mert 2023-ban a behozatal rendkívül magas volt” – magyarázta Jana Holéciová, a szervezet szóvivője. Szerintük a behozatal liberalizálása miatt 2023-ban a mezőgazdaság – uniós szinten – mintegy 19 milliárd eurós kiesést szenvedett el, elsősorban a csökkenő árak miatt.

Nem lesz blokád a főváros körül

Egyelőre azonban úgy tűnik, hogy nem fenyegeti traktoros blokád a fővárost, ahogyan azt Emil Macho, az SPPK elnöke ígérte, ha nem sikerül gyorsan megegyezniük.

„Mindenkit megnyugtathatok, hogy olyan nagy a harag, hogy Nyugat-Szlovákiából minden traktor idejön, akár ezer gép zárhatja le Pozsonyt” – mondta februárban Macho.

Az SPPK most már sokkal óvatosabban nyilatkozik.

„Ma senki sem tud erre a kérdésre választ adni – válaszolta a Paraméternek Jana Holéciová a traktoros blokádra vonatkozó kérdésünkre. – Attól függ minden, hogy hogy hogyan kezelik majd az Európai Bizottságnak, a mezőgazdasági minisztériumnak és az Agrárkifizető Ügynökségnek címzett követeléseinket.”

Az Agrárkamara sem akar tiltakozni

A februári tiltakozóakció másik résztvevője, a Szlovák Agrárkamara (SzAK) is inkább tárgyalna, pedig a területalapú támogatás kifizetése nem gyorsult fel túlzottan. „Akiknél hibát találtak, azoktól kértek javítást, de a szabályok szerint június végéig van idejük” – mondta a Paraméternek Patasi Ilona, a SzAK elnöke. A februári követeléseikből nem sok valósult meg.

„A legnagyobb problémánk az ukrán behozatal volt, emellett inkább hosszabb távú problémáink vannak, mint például a parcellák egyesítése” – mondta az SzAK elnöke.

Az ukrán behozatal tervezett szabályozásával sem túlságosan elégedett Patasi, de bizonyos javulást lát. „Csak támogatni tudunk minden olyan javaslatot, amely a hazai termelők védelmét szolgálja” – mondta Patasi. Most úgy látja, hogy a hazai termelőknek is olyan fejlesztéseket kellene végezniük, amelyek javítanák a termelékenységet.

Februárban követelték az unió zöldítési programjának a leállítását, de egyelőre ebben sincs túl nagy előrelépés.

„Munkacsoportot hoztunk létre, amely kidolgozza a közös javaslatokat, amit majd az uniós szervek elé terjesztünk” – mondta a SzAK elnöke.

Előrelépésnek tartja, hogy a műveletlenül hagyott földterület egy részén lehetőség lesz fehérjenövények termesztésére. Az SzAK azt szeretné elérni, hogy a zöldítési programok maradjanak nemzeti hatáskörben. Az újabb tiltakozóakciót a SzAK sem támogatja.

„Jelenleg ennek sok értelmét nem látom” – válaszolta az újabb tüntetésre vonatkozó kérdésünkre Patasi.

10 hektár alatt megszűnik az adminisztratív teher

A mezőgazdaság téma volt a ma befejeződött uniós csúcstalálkozón is Brüsszelben. Robert Fico szerint két fontos eredményt értek el.

„A 10 hektár alatti földterületet művelő gazdáknak a földdel kapcsolatos adminisztratíva megszűnik, nem kell foglalkozniuk a zöldítési programokkal sem” – mondta a kormányfő a csúcstalálkozó után.

Szerinte a gazdák 60 százaléka ebbe a kategóriába tartozik, viszont az általuk művelt földterület csak az összes megművelt föld 10-15 százaléka. Szerinte a tüntetések hatására megerősödött a gazdák befolyása az unióra és a feldolgozóiparra is. Az ukrán behozatal kérdésében megerősítette, hogy továbbra is érvényben marad a nemzeti hatáskörben hozott behozatali tilalom 14 termény esetében.

Az orosz és a belorusz gabonát megvámolnák vagy kitiltanák

Közben öt uniós tagállam – Csehország, Lengyelország és a három balti állam – mezgazdasági miniszterei az orosz és belorusz behozatal leállítását javasolják. Ez a követelésük a 14. szankciós lista része lehetne, amelyről jelenleg tárgyal az unió. Petr Fiala cseh miniszterelnök szerint 2023-ban mintegy 1,53 millió tonna orosz gabona érkezett az EU-ba, csaknem 500 millió euró értékben. A kezdeményező országok szerint az orosz import leállítása azért is fontos lenne, mert Oroszország ebből a bevételéből is az Ukrajna elleni háborúját finanszírozza.

A teljes tiltással szemben gyorsabb megoldás lehet a behozatali vám kivetése, mivel ehhez nem kell az összes tagállam beleegyezése, ezt a Bizottság saját hatáskörben is megteheti. A Financial Times szerint a vám tonnánként egységesen 95 euró lehet, ami jelentősen megdrágítaná, és ezzel leállítaná a behozatalt.

- lpj -