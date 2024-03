Az EU szankciókkal sújtott többeket, akik kapcsolatba hozhatók Alekszej Navalnij halálával

Az Európai Unió korlátozó intézkedéseket vezetett be 33 személlyel és két szervezettel szemben, mert kapcsolatba hozhatók Alekszej Navalnij február 16-án elhunyt orosz ellenzéki politikus halálával - közölte az Európai Unió Tanácsa pénteken.

TASR/AP

A globális emberi jogi szankciórendszer keretében az uniós szankciós listára került az a két büntetőtelep, ahol Alekszej Navalnijt 2022 júniusától a haláláig fogva tartották.

A brüsszeli közlemény szerint mindkét büntetőtábor közismert arról, hogy ott a foglyokra fizikai és pszichológiai nyomást gyakorolnak, izolálják őket, és kínzást, illetve erőszakot alkalmaznak velük szemben. Alekszej Navalnijt mindkét helyen bántalmazták: sorozatosan magánelzárást kapott, amelynek során büntetőcellában ült, illetve kegyetlen, embertelen és megalázó bánásmódban részesült - írták.

Szankciós listára került az egyik büntetőtábor parancsnoka, Vagyim Kalinyin és a büntetőkolónia több parancsnokhelyettese.

Ezenfelül a tanács úgy határozott, hogy az orosz igazságszolgáltatás egyes tagjait is felveszi a jegyzékbe, köztük Andrej Szuvorovot, aki tavaly Alekszej Navalnijt 19 évre, különleges fokozatú táborban letöltendő büntetésre ítélte; Kirill Nyikiforovot, aki elutasította Navalnij büntetés elleni keresetét, továbbá Jevgenyija Nyikolajevát és Natalija Dudart, akik több ügyben is ítéletet hoztak a politikai ellenzék tagjaival, köztük Navalnijjal szemben, hozzájárulva ezzel az oroszországi politikai elnyomáshoz - tájékoztattak.

A szankciós listára továbbá több olyan, az orosz büntetésvégrehajtási rendszerben és az orosz igazságügyi minisztériumban dolgozó tisztviselő is felkerült, akik felelősek voltak az Alekszej Navalnij vagy a politikai ellenzék más tagjai elleni börtönbüntetések végrehajtásáért, vagy nem biztosították az emberi és polgári jogok és szabadságok védelmét - közölték.

A pénteki határozatot is figyelembe véve az EU globális emberi jogi szankciórendszere keretében bevezetett korlátozó intézkedések jelenleg 104 természetes és jogi személyre, valamint 23 szervezetre vonatkoznak.

Az intézkedések értelmében a szankciórendszer keretében jegyzékbe vettek vagyoni eszközeit befagyasztják, és megtiltják, hogy a részükre vagy a javukra pénzeszközöket vagy gazdasági erőforrásokat lehessen közvetlenül vagy közvetve rendelkezésre bocsátani. Emellett a jegyzékbe vett személyek nem léphetnek be az EU területére.

Az uniós tanács a közleményben hangsúlyozta: az Európai Uniót komoly aggodalommal tölti el, hogy Oroszországban folyamatosan romlik az emberi jogi helyzet, fokozódik a belső elnyomás, drasztikusan korlátozzák a véleményalkotás és a véleménynyilvánítás szabadságát, illetve a tömegtájékoztatás szabadságát, és háborús cenzúrát vezettek be. Az EU továbbra is elítéli a korlátozó jogszabályok jelentős mértékű kiterjesztését, a civil társadalommal és az emberijogvédőkkel szembeni szisztematikus és fokozódó elnyomást, valamint a független médiával, a médiában dolgozó szakemberekkel, köztük újságírókkal, a politikai ellenzék tagjaival, valamint az Oroszországon belüli és kívüli, más kritikus véleményeket megfogalmazókkal szemben továbbra is alkalmazott elnyomó intézkedéseket.

Az EU ismételten felszólítja Oroszországot, hogy haladéktalanul és feltétel nélkül bocsássa szabadon mindazokat, akiket politikai indíttatású vádak miatt börtönöztek be - tették hozzá.

MTI