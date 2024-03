Vérfürdő Moszkva mellett: Rengetegen meghaltak, amikor fegyveresek lövöldözni kezdtek egy koncert helyszínén (VIDEÓ)

Tucatnyi ember veszthette életét a Moszkva melletti Krasznogorszkban, és többen megsebesültek az elmúlt évek legsúlyosabb oroszországi terrortámadásában.

A brit The Guardian beszámolója szerint fegyveresek tüzet nyitottak és robbanóanyagokat robbantottak egy nagy koncertteremben, az orosz főváros közelében. A belarusz Nexta úgy tudja, vagy negyvenen életüket vesztették a támadás során.

The bodies of the dead are being taken out of the Crocus City Hall in #Moscow pic.twitter.com/pJtsKfXscN — NEXTA (@nexta_tv) March 22, 2024

A helyszín lángokba borult, ahol legalább négy fegyveres tüzet nyitott automata fegyverekből, miközben a pánikba esett emberek megpróbáltak elmenekülni.

Special forces stormed the building, an operation to eliminate the terrorists began. pic.twitter.com/r2UQCCcI5P — NEXTA (@nexta_tv) March 22, 2024

A támadók robbanóanyagokat is robbantottak, mivel a robbanások hangja a támadásról készült többi videón is hallható volt.

A Interfax hírügynökség a biztonsági szolgákatokra hivatkozva közölte, hogy a támadók legkevesebb öten voltak, terepruhát viseltek, és gépfegyverből nyitottak tüzet a Crocus City Hall nevű hangversenyteremben és az épület előcsarnokában.

The attackers shoot a crowd of people. The video shows at least 4 people with guns pic.twitter.com/zqVBzUrewK

Két robbanás is történt, tűz ütött ki, vastag füstfelhő száll ki az épületből. Az épületből több száz ember menekítettek ki.

