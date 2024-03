Magyar-török - Győzelemmel folytatódott a veretlenségi sorozat

A magyar labdarúgó-válogatott egygólos győzelmet aratott pénteken a vendég török csapat felett a Puskás Arénában rendezett barátságos mérkőzésen.

A magyarok győztes találatát a csapatkapitány Szoboszlai Dominik szerezte a 48. percben büntetőből. Marco Rossi tanítványai immár 13 találkozó óta veretlenek, ilyen hosszú sorozatra legutóbb a legendás Aranycsapat volt képes az 1954-ben elveszített berni világbajnoki döntő után. Puskásék akkor 18 összecsapáson nem találtak legyőzőre.

Az olasz szakvezető újoncot is avatott Dárdai Márton személyében, akit csereként küldött a pályára.

A szintén a nyári Európa-bajnokságra készülő törökök először veszítettek a tavaly szeptemberben kinevezett Vincenzo Montella irányításával, ráadásul öt meccse nyeretlenek a magyarokkal szemben.

A nemzeti együttes legközelebb kedden a koszovói csapatot fogadja barátságos mérkőzésen a Puskás Arénában.

Barátságos mérkőzés:

Magyarország-Törökország 1-0 (0-0)



Puskás Aréna, 60 ezer néző, v.: Bartosz Frankowski (lengyel)

gólszerző: Szoboszlai (48., 11-esből)

sárga lap: Nagy Zs. (87.), illetve Akaydin (57.)

Magyarország:



Gulácsi - Balogh (Dárdai M., 67.), Lang, Szalai A. - Nego (Bolla, a szünetben), Schäfer, Nagy Á. (Styles, 60.), Kerkez (Nagy Zs., 60.) - Sallai (Kleinheisler, 80.), Szoboszlai - Varga B. (Ádám, 80.)

Törökország:



Günok - Celik (Aktürkoglu, 77.), Kabak, Akaydin, R. Yilmaz (Müldür, 28.) - Yüksek, Kökcü (Güler, 61.) - Akgün (B. A. Yilmaz, 77.), Calhanoglu, Yildiz (Uzun, 77.) - Ünal (Yazici, 61.)

II. félidő:

47-48. perc: Szoboszlai beívelése után Ünal kezezése miatt 11-eshez jutott a magyar csapat, a büntetőt Szoboszlai a jobb alsó sarokba lőtte (1-0).



A mérkőzés elején mezőnyben kiegyenlített küzdelem zajlott, az első lövési kísérletre hat percet kellett várni, akkor Kökcü lőtt nem sokkal a jobb alsó sarok mellé. A magyarok elsősorban a bal oldalon vezették a támadásaikat, de a kapura egyáltalán nem jelentettek veszélyt. Többnyire a két 16-os között folyt a játék, a rivális viszont elvétve kapura lövéssel is próbálkozott, így először Gulácsinak kellett védenie. Az első hazai próbálkozásra közel félórát kellett várni, de Sallai lövése nem jelentett problémát a török kapusnak. Nem sokkal később viszont Günoknak már bravúrra volt szüksége, hogy hárítsa Sallai közeli kísérletét Szoboszlai beívelése után. A szünet előtti percekben ismét a törököknek volt egy-egy bal és jobb oldali lövése, Gulácsi mindkét hosszú sarokba tartó labdát biztosan védte.

Térfélcserét követően azonnal büntetőt kaptak a magyarok, akik Szoboszlai pontos lövésével így vezetéshez jutottak. A góltól valamelyest élénkebb lett a mérkőzés, a vendégek nagyobb erőket mozgósítottak, de ahogy jobban kinyíltak, a magyaroknak is esélyt kínáltak a gyors ellentámadásokra. Bár Gulácsinak is volt dolga, a hazaiak veszélyesebbek voltak, egy tetszetős és ziccerig játszott kontra végén Varga középre lőtt, így a rivális kapusa védeni tudott. Bő negyedórával a vége előtt aztán az RB Leipzig magyar kapusa is hatalmasat mentett az újonc Dárdai Márton mellől kiugratott Yildiz kísérleténél. A hajrában nem tudtak újítani a törökök, így a magyar csapat különösebb erőfeszítés nélkül tudta megőrizni a minimális előnyét a lefújásig, sőt, a hosszabbításban Schäfer András góllal koronázhatta volna meg visszatérését a válogatottba, azonban találatát les miatt érvénytelenítették.

