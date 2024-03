"A második fordulóban még többet kell tennünk!" - üzente az első forduló győztese, Ivan Korčok

"Úgy néz ki, megnyertem az első fordulót" - jegyezte meg a választási éjszakán tett nyilatkozata végén Ivan Korčok elnökjelölt, korábbi külügyminiszter.

Ivan Korčok (Fotó: TASR)

Megemlítette, hogy szilárdan áll a földön, és tudja, a második fordulóban még többet kell tenniük, és széles politikai spektrumon kell megszólítaniuk a választókat. Emlékeztetett arra is, amire már korábban, hogy többet szeretne beszélni a kormánykoalíció szimpatizánsaihoz.

„Meg akarom szólítani azt a több tízezer kormánypárti választót, akik nem értenek egyet azzal, merre viszi az országot a szlovák kormány” – jelentette ki Korčok, hozzátéve, azokra gondol, akik nem értenek egyet a közszolgálati média átalakításával, a kormány külpolitikájával. Szerinte többet kell beszélni a kormány teljesítetlen ígéreteiről, és figyelmeztetni akar a fiatalok elvándorlásának veszélyére.

A második fordulóban szeretné elnyerni a Slovensko mozgalom választóinak, valamint Forró Krisztián államfőjelölt támogatóinak bizalmát is. Megismételte, hogy független államfő lenne, aki nem utasítások szerint cselekszik, hanem az országot képviseli, és biztosítja az alkotmányos intézmények működését. Azt is leszögezte, kész együttműködni a kormánnyal, de szükség esetén egyet nem értésének is hangot adni.

A választókon kívül Korčok köszönetet mondott az őt támogató pártoknak, az önkénteseknek, a családjának, a kampánystábjának, és a választást lebonyolító állami szerveknek.

(TASR)