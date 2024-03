Pellegrini gratulált Korčoknak, de szerinte egyértelmű, hogy az emberek milyen államfőt akarnak

A köztársaságielnök-választás első fordulójában második helyen végzett Peter Pellegrini gratulált Ivan Korčoknak a győzelemhez. Egyúttal kijelentette, hogy teljesítette a célt, tehát a továbbjutást a második fordulóba. Köszönetet mondott mindenkinek, aki részt vett a választáson, illetve a támogatóinak.

Peter Pellegrini (Fotó: TASR - Martin Baumann)

Pellegrini szoros eredményre számított. „Mindössze néhány százalék választ el bennünket. Úgy vélem, mindegy, hogy ilyen vagy amolyan felállás alakult-e volna ki” – mondta, majd hozzátette: az eredmények azt mutatják, hogy szoros lesz a második forduló is.

Pellegrini hatalmas sikernek tartja a továbbjutást a második fordulóba. Szerinte az eredmények azt mutatják, hogy az emberek nem akarnak „liberális, jobboldali, progresszív” államfőt.

„Szlovákiában a többség olyan államfőt szeretne, aki védeni fogja az ország nemzetállami érdekeit” – mondta. Szerinte Szlovákia olyan köztársasági elnököt akar, aki nem rángatja bele az országot a háborúba, hanem a békéről akar beszélni. Véleménye szerint az emberek többségében olyan jelöltekre szavaztak, akik ilyen álláspontot képviselnek a külpolitikai és hazai kérdésekben.

„Az emberek többségében olyan elnököt akarnak, aki nem szeretne azonnal konfliktusba kerülni a kormánnyal, hanem ellenkezőleg, segíteni akar ott, ahol lehet, és csak akkor akar bírálni, ha szükségesnek látja” – tette hozzá.

A Hlas elnöke nem szeretne változtatni kampányán a második forduló előtt. Az emberekkel folytatott beszélgetésekre szeretne összpontosítani Szlovákia, illetve a nemzeti kisebbségek érdekeit illetően.

„Biztos vagyok benne, hogy ha a második körben mindenki, aki szuverén és büszke Szlovákiát szeretne, egyesíti erejét, akkor győzhetünk” – jelentette ki. Szeretne találkozni a választáson alulmaradt jelöltekkel, illetve mozgósítani akarja a szavazókat, hogy a részvételi arány ne legyen alacsonyabb, mint az első körben.

Hozzátette továbbá, hogy Robert Fico miniszterelnök biztosan bekapcsolódik a kampányba a második forduló előtt. Elmondása szerint mindig is pályázott és továbbra is pályázni fog Andrej Danko és az SNS szavazóinak a támogatására. Kiemelte, hogy Štefan Harabin és Forró Krisztián is jelentős támogatást ért el.

Abban az esetben, ha ő válna Szlovákia köztársasági elnökévé, nem látna okot a koalíciós szerződés megnyitására. Azt hozzátette, hogy a parlamentben nem változnának az erőviszonyok. Már azt is tudja, hogy ha elfoglalhatná az államfői posztot, akkor Denisa Sakovát vagy Richard Rašit javasolná házelnöknek. A Hlas elnöki posztjára öt jelöltje is lenne.

Pellegrini a szavazatok 99,71%-os feldolgozottságát követően 37,11%-kal végzett a második helyen. Az első fordulót Ivan Korčok nyerte meg 42,39%-kal.



TASR/para