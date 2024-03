Forró alig előzte meg Korčokot a Dunaszerdahelyi járásban, a városokban csak második lett

A Statisztikai Hivatal adatai szerint a Dunaszerdahelyi járásban Forró Krisztián győzött ugyan, de a járás városaiban leadott szavazatok alapján már az első fordulót megnyerő Ivan Korčok végzett az élen.

Forró Krisztián (Fotó: Cséfalvay Á. András)

Forró Krisztián 12 917 szavazatot szerzett a Dunaszerdahelyi járásban. Ez azt jelenti, hogy a legnagyobb magyarlakta járásban kevesebb mint 550-nel (12 376) előzte meg Ivan Korčokot. A járásban Peter Pellegrini végzett a harmadik helyen 8 292 szavazattal, míg Štefan Harabinra 2 436-an voksoltak.

1. Forró Krisztián 12 917 / 34,19 2. Ivan Korčok 12 376 / 32,76 3. Peter Pellegrini 8 292 / 21,95 4. Štefan Harabin 2 436 / 6,44 5. Igor Matovič 929 / 2,45 6. Ján Kubiš 355 / 0,93 7. Patrik Dubovský 285 / 0,75 8. Marian Kotleba 107 / 0,28 9. Andrej Danko (visszalépett) 35 / 0,09 10. Milan Náhlik 25 / 0,06 11. Róbert Švec (visszalépett) 13 / 0,03

Ha viszont a település típusát nézzük, akkor a Dunaszerdahelyi járás városaiban Ivan Korčok szerezte a legtöbb szavazatot, 5 155-öt, míg Forró 4 483-at, Pellegrini pedig 3 225-öt. A községekben Forró csaknem kétszer annyit gyűjtött be (8 434), de Korčok is meglehetősen népszerű volt (7 221), és Pellegrinire is szavaztak 5 067-en.ű

(paraméter/volbysr.sk)