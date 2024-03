Korčok hétfőn Kubišsal tárgyalt, a támogatásában bízik

Ivan Korčok államfőjelölt hétfőn Ján Kubišsal tárgyalt, további volt elnökjelöltekkel is találkozni akar, bízik benne, hogy megszerzi a támogatásukat.

TASR-felvétel

„Minden demokratikus jelölttel szeretnék találkozni, eddig a Ján Kubišsal folytatott megbeszélés valósult meg. Arról tájékoztatott, hogy nem ad ki nyilatkozatot a választóinak arról, hogy kit támogassanak a második fordulóban” – jelentette ki Korčok.

Hozzátette, kapcsolatba lépett Forró Krisztiánnal is, Korčok szerint hajlandó tárgyalni a támogatásáról. Forró a TASR-nek azt nyilatkozta, csütörtökön (március 28.) kerülhet sor a megbeszélésükre.

Korčok azt is elmondta, Igor Matovičcsal is felvette a kapcsolatot, és tekintettel a választói nézeteire, hálás lesz a második fordulóbeli támogatásukért. Bízik benne, hogy Patrik Dubovský is támogatja, akivel elmondása szerint szintén egyeztet.

Forró 2,9%-os eredményt ért el az első fordulóban, Matovič 2,18%-ot, Kubiš 2,03-mat, Dubovský 0,71-et. A második forduló április 6-án lesz.

TASR