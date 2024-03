Pellegrini is beugrott Egyházkarcsára, ahol a csallóközi polgármesterek válaszokat vártak

Egyházkarcsára (Dunaszerdahelyi járás) utaztak ki a Richard Raši (Hlas-SD) vezette régiófejlesztésekért és informatizációért felelős minisztérium vezetői, hogy a Dunaszerdahelyi, Komáromi és Szenci járás polgármestereivel találkozzanak és tájékoztatást adjanak az elkövetkezendő időszakban tervezett intézkedéseikről. A polgármesterek válaszokat kerestek, kaptak is, a találkozó azonban helyenként a Hlas-SD kampányrendezvényére emlékeztetett.

Peter Pellegrini és Mórocz Péter egyházkarcsai polgármester (Fotók: Cséfalvay Á. András)

Az előzetesen meghirdetett program szerint Richard Raši minisztert és Michal Kaliňák államtitkárt várták Egyházkarcsára, a közjogi méltóságokat védő testőrök mennyisége azonban még náluk is fajsúlyosabb politikus érkezését sejtette. Nem is kellett sokáig időzni, mire megérkezett a szlovák parlament elnöke, Peter Pellegrini, aki hétfőn már találkozott a Magyar Szövetség elnökjelöltjével, Forró Krisztiánnal és a párt némely képviselőjével, hogy tanácskozzanak Pellegrini második fordulós támogatásának lehetőségéről.

Egyházkarcsán Mórocz Péter polgármester üdvözlő szavait követően végül a parlament elnöke szólt a településvezetőkhöz. Mórocz azért rámutatott, hogy nem lehet elégszer hangsúlyozni az önkormányzatok jelentőségét, mivel az erős jogállam alappilléreiről van szó és az erősítésük az emberek életminőségének javulását is magával hozza.

Pellegrini erre rácsatlakozva azzal kezdte, hogy közel áll a szívéhez, mikor a régiókba látogat, mivel úgy véli, a politikusok nem ülhetnek pusztán Pozsonyban. "Az egyik legnagyobb prioritásunk, hogy Szlovákiában folytassuk a regionális különb. Megszüntetését, ugyanis az OECD országok körében az életszínvonalkülönbségek a mi régióink között a legnagyobbak. Márpedig Szlovákiában senki nem bűnhődhet azért, hogy az ország valamely szegletébe született, és ott akar élni" - mondta.

Közismert paneleket kezdett ezután pufogtatni, miszerint Szlovákiában minden el van kezdve, de szinte semmi sincs befejezve. Emlékeztetett a csallóközi ivóvízkészlet fontosságára, és hogy még mindig rengeteg az olyan település a Csallóközben és környékén, ahol nincs kanalizáció, helyenként ivóvizes vezeték sem.

"A lakosság fele falun él, ezért a kormány kötelessége felelősségteljesen és méltó módon hozzáállni a vidékhez, az önkormányzatokhoz, melyek a kríziseket a leginkább kezelni tudták"

- figyelmeztetett. Hozzátette, mind a pandémiával, mind a menekültekkel és mind az energetikai krízissel kapcsolatban a polgármesterek voltak azok, akiknek be kellett húzniuk a nadrágszíjat és elérniük, hogy a lakosok a lehető legkevésbé érezzék azokat.

"A kormány ezen a héten Galántán ülésezik és teljesen mindegy, hogy szlovákok vagy magyar testvéreink, barátaink élnek itt, az a fontos, hogy jól éljenek"

- jegyezte meg, majd dicsérni kezdte a szintén jelenlévő nyitrai megyeelnököt, Branislav Becíket, aki véleménye szerint nagyon sokat tett az infrastruktúra fejlesztésért, és lakosságszámtól függetlenül 5 ezer eurós rendkívüli hozzájárulást osztott minden településnek a megyén belül. Beszéde végén ígéretet tett arra, hogy a kormány nem fogad el egyetlen, önkormányzatokat érintő döntést sem anélkül, hogy tárgyalna a polgármesterek képviselőivel.

Richard Raši miniszter ezt követően konkrétumokat is említett. Először viszont még megemlítette, hogy Michal Kaliňák személye a minisztériumnál garancia arra, hogy az önkormányzatokkal magas szinten kívánnak foglalkozni. Kaliňák korábban a Szlovákiai Városok és Falvak Szövetsége (ZMOS) központi irodájának vezetője és szóvivője volt, a polgármesterekkel szoros a kapcsolata.

Raši ezután a kormány tervezett intézkedéseire utalva elmondta, hogy már a szerdai kormányülésre beterjeszti "forradalmi" javaslatát a közbeszerzési törvényhez, melynek köszönhetően reményei szerint a várakozási idők hat hónapról 3-4 hétre csökkennek.

Néhány részletet is említett belőle, például hogy 50 ezer euróig terjedően nem lesz szükség egyáltalán közbeszerzésre, áruk és szolgáltatások terén pedig 221 ezer euróig elég lesz három céget megszólítani és kiválasztani a legjobb ajánlatot. Csökken a beavatkozás lehetősége, a Közbeszerzési Hivataltól nem lehet majd ugyanis ellenőrzést kérni szerződéskötés előtt, a kifogások emelésének lehetősége is szűkül. Raši tehát az eljárások felgyorsulását várja ettől, emellett elmondta, hogy a hibák, hiányosságok esetén kiszabható bírság sem lesz egységesen 5%, hanem 0,1% és 5% között mozoghat a jövőben, a törvény jóváhagyása esetén.

Az ellenzéki Michal Šimečka, a PS elnökének korábbi nyilatkozata szerint azonban ezek radikális változtatások, amelyek megágyaznak a kliensrendszernek, a korrupciónak, és az átláthatatlan közbeszerzési eljárásoknak, emellett jelentősen enyhülnének a törvénysértésekért kiszabható bírságok is.

Raši az érdemeik között sorolta fel azt is, hogy az építésügyi törvény április elsejétől tervezett módosításait levették a napirendről, ahogy a biológiai hulladék feldolgozására vonatkozó önkormányzati kötelezettségeket is. Megemlítette azt is, hogy terveik között van, hogy a Szlovák Földalappal való egyeztetés alapján a települések belterületén található állami telkeket, és külterületükön az utak alatt lévő területek is átkerülhetnek a települések önkormányzatainak gondozásába, az üresen álló, kihasználatlan állami épületeket pedig szintén átruházhatják a településekre, ingyen.

Azt is elmondta, hogy egy alapot terveznek létrehozni a kisebb települések projektdokumentációs előzetes támogatására, hogy ne alakulhasson úgy, hogy meg nem valósult projektdokumentációkra megy el bizonyos községek pénze.

Néha azért beékelt némi kampányszöveget is, olyasmit, hogy: "minket nem a nagyvárosok választottak meg, hanem maguk. Nekünk bizalomra van szükségünk, hogy önöknek nyugalma legyen."

Michal Kaliňák államtitkár folytatta azzal, hogy megüzente a polgármestereknek, hogy ők nem riválisok, nem konkurensei egymásnak. "Szlovákia olyan erős lesz, amennyire a régiói erősek lesznek. Pozsonyban látható a törvény, itt pedig az élethelyzetek" - szögezte le.

