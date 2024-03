Szlovákiában terrorveszély van Pellegrini minisztere szerint, de ez az egész egyáltalán nem függ össze a választásokkal

Fokozott biztonsági intézkedéseket vezetnek be a nagyobb húsvéti rendezvények idején, például a vallási szertartásokat és a bevásárlóközpontokat is figyelni fogják – jelentette be Matúš Šutaj Eštok belügyminiszter a nemzetbiztonsági tanács hétfői rendkívüli ülése után.

Fotó: TASR

Szlovákiában jelenleg fokozott a terrorveszély, de a fenyegetettségi szintet a nemzetbiztonsági tanács hétfői ülése után nem emelték. Erről Matúš Šutaj Eštok belügyminiszter beszélt, kijelentve, hogy a moszkvai terrortámadás vallási indíttatású volt, és az a keresztény közösséget célozta. A hlasos miniszter szerint azért hívták össze a nemzetbiztonsági tanácsot, mert közelegnek a húsvéti ünnepek.

A miniszter tagadta, hogy a találkozó összefüggne az elnökválasztással, amelynek második fordulójába bekerült a pártja elnöke, Peter Pellegrini is. Šutaj Eštok arról is beszélt, hogy a 2022-es illegális migrációs hullám idején egy tádzsikisztáni terrorista lépte át a szlovák-ukrán határt, aki aztán Szlovákián keresztül Németországba utazott, holott az Interpol kereste, és a hazai biztonsági erők is tudtak róla. Ezt a személyt aztán visszahozták Szlovákiába, hiszen nálunk kért menedékjogot, és jelenleg a Kassától keletre található sečovcei menekülttáborban tartózkodik. Šutaj Eštok elmondta, hogy a terroristának nincs közvetlen kapcsolata moszkvai terroristákkal, azonban tagja volt egy olyan csoportnak, amely együttműködik az Iszlám Állam szervezettel.

A belügyminiszter úgy véli, Európában fokozott terrortámadási kockázati szintet hirdettek, és több ország is megerősíti a terrorellenes intézkedéseket. Bejelentette, a jövő héten találkozót terveznek a nemzetbiztonsági elemző központban, hogy értékeljék a helyzetet, minden új információt elemezni fognak, és ha szükséges, megemelik a terrorfenyegetettség miatti készültségi szintet. Az említett központ most pont két hétig készenlétben áll, éppen addig, amíg le nem zajlik az elnökválasztások második fordulója.

Ahogy arról pénteken beszámoltunk, terrortámadás történt Oroszországban, Moszkva közelében, egy koncertteremnek is helyet adó bevásárlóközpontban. Ismeretlen férfiak tüzet nyitottak az emberekre, az épületben tűz ütött ki. Legalább 137-en meghaltak, több mint 180-an megsebesültek. A támadást a dzsihádista Iszlám Állam vállalta magára, és az elkövetők pedig tádzsik származásúak, pont amilyen nemzetiségű a belügyminiszter által is említett, Szlovákiában ragadt illető is.

(DenníkN/TASR/para)