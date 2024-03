5 funkcionális tipp fürdőszoba kialakításához, amivel sokáig elégedettek leszünk

Amikor a fürdőszoba kialakítására vagy átalakítására kerül sor, hajlamosak vagyunk elsősorban az esztétikára fókuszálni. Érthető, hogy szeretnénk kellemesen érezni magunkat, hiszen ennek a helyiségnek ez az egyik legfontosabb szerepe, nem szabad azonban megfeledkezni arról, hogy a fürdőszobánknak funkcionálisan is meg kell felelnie igényeinknek. Az alábbiakban ennek eléréséhez adunk néhány hasznos tippet.

1. Megfelelő világítás

A tökéletes lámpák megtalálása nem egyszerű a fürdőszobában, hiszen amellett, hogy erős fényre lesz szükségünk például a sminkeléshez, nem feledkezhetünk meg a hangulatvilágításról sem. Ezt a kettősséget úgy biztosíthatjuk, ha a mennyezeti lámpa mellett – melynek fénye lehet visszafogottabb, melegebb – gondoskodunk egyéb világítótestek stratégiai elhelyezéséről is. Szereljünk fel egy lámpát a tükrök fölé, így máris rendelkezésünkre áll az erősebb megvilágítás, ha éppen erre van szükségünk.

2. Elegendő tárolóhely

A fürdőszobában tusfürdőket, testápolókat, törölközőket, tisztítószereket és még számos egyéb eszközt használunk minden nap. Ha ezek a tárgyak folyton szem előtt vannak, rendetlen hatást kelthetnek, ezért nagyon fontos, hogy mindnek meglegyen a maga helye. Hasznos lehet néhány zárt szekrény, de a polcokról se feledkezzünk meg, érdemes lesz továbbá beszerezni kisebb-nagyobb dekoratív tárolódobozokat, kosarakat az apróbb eszközök számára.

3. Praktikus kád vagy zuhanykabin

Örök kérdés, hogy a kád vagy a zuhany a fontosabb. A döntést sokszor behatárolják a lehetőségeink is; a választás során vegyük figyelembe a rendelkezésünkre álló helyet és azt, hogy elsősorban milyen igényeink vannak. Ha kis fürdőszobával rendelkezünk, de kisebb gyermekekkel élünk együtt, hasznos lehet egy sarokkád, ha pedig olyan idősebb rokonunknak van szüksége a fürdőszobába, aki ide nehezen lépne ACD be, akkor egy praktikus zuhanyzó lehet a megoldás. Ha pedig nem tudunk dönteni, még mindig felszerelhetjük sarokkádunkat egy kádparavánnal, így azt akár zuhanyzóként is használhatjuk.

4. Könnyen tisztítható felületek

Amikor kiválasztjuk a mosdókagylók, a csempe és a pultok anyagát és színét, az esztétikumon felül érdemes azt is végiggondolni, hogy azon mennyire látszik meg a kosz vagy a vízkő. Válasszunk tehát olyan anyagot, ami könnyen tisztítható, és természetesen az is fontos, hogy ellenálló legyen a nedvességgel, a folyamatos párával szemben. Erre a falfesték megválasztásakor is figyeljünk, hiszen a penészes fürdőszoba nemcsak kellemetlen látványt nyújt, de az egészségünkre is káros hatással lehet.

5. Energiahatékony berendezések

A víz- és energiafogyasztás optimalizálása nagyon fontos a környezetvédelem érdekében, de nem ez az egyetlen oka annak, hogy érdemes rá odafigyelni. Ha olyan csapokat, zuhanyfejeket választunk, melyek kevesebb vizet használnak és azt gyorsabban és hatékonyabban is melegítik fel, hamarosan a rezsiköltségeinken is megérezzük majd a változást.

Az esztétika és a funkcionalitás nem zárja ki egymást

Természetesen fürdőszobánk nem egyszerűen az a helyiség, ahol tisztálkodunk: ez gyakran a nyugalom és az elvonulás helye, ahol a sarokkádban elnyúlva feltöltődhetünk egy hosszú nap után. Egy jól átgondolt tervezéssel, a család egyedi igényeinek figyelembevételével kialakíthatunk egy olyan fürdőt, ami minden igényünket kielégíti, ráadásul még kellemesen is érezhetjük ott magunkat.

(PR-cikk)