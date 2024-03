"Az első pillanat teljesen beleégett az emlékezetembe" - végtelenbe és tovább a Felvidéki Magyar Amatőrcsillagászok társalapítójával

Heller László a Felvidéki Magyar Amatőrcsillagászok csoportjának társalapítója kalauzol el minket a csillagok irányába.

Fotók: Cséfalvay Á. András (További fotókért kattints a képre!)

A világ egyik legrégebbi tudománya, a csillagászat volt az, ami teljesen elvarázsolta a dunaszerdahelyi származású férfit, akinek már 12 éve az élete részét képezi ez a hobbi. Az interjúból kiderül, hogyan is került az életébe a csillagászat, honnan szerezte meg az alapismereteket, miért is vágott bele egy csillagászokból álló közösség megalapításába, de azt is megtudhatjuk, milyen lehetőségek vannak a csillagászat iránt érdeklődő gyerekek számára.

Hogyan került az életedbe a csillagászat?

Mindig is felkeltette a figyelmemet bármilyen információ, ami a csillagászattal kapcsolatos, de talán a megfoghatatlan távolság volt az, ami igazán magával ragadott. 2012 környékén kezdtem el vele foglalkozni, amikor is tulajdonképpen egy volt kollégám „megfertőzött vele”, ami azóta is intenzíven tart. A csillagászat technikai része is nagyon érdekel, pontosabban a távcső felépítése, fajtái. Ebben az időszakban fél évig csak azzal foglalkoztam, hogy ezeket az elemeket tanulmányoztam, csillagászokat is kérdezgettem, és közben végig sokat olvasgattam a témában. A közösségi oldalakon vannak különböző csillagász csoportok, ezekben többen vannak, akik konkrétan szakcsillagászok, tőlük sok segítséget kaptam. Az elején érdemes hozzáértőhöz fordulni, akár ellátogatni a közelünkben levő csillagvizsgálóhoz. Biztos vagyok benne, hogy az ember akkor tudja igazán eldönteni, tényleg érdekes-e számára a csillagászat, ha belenéz egy távcsőbe.

Meghatározó pillanat volt számodra, mikor legelőször belenéztél a távcsőbe?

Az első pillanat teljesen beleégett az emlékezetembe. Bősön van egy csillagász szakkör, amelyet nagyon segítőkész és lelkes emberek vezetnek. Ők létrehoztak egy úgynevezett „mikro-egyetemet”, aminek a középpontjában természetesen a csillagászat áll, de foglalkoznak más témákkal is, mint például a fényszennyezés, a környezetszennyezés, és ezen kívül még sok más érdekes témával is.

Számomra nagyon meghatározó volt az első alkalom, amikor belenéztem egy komoly távcsőbe, ami a bősi csillagászszakkörnek volt köszönhető.

Mikor alakult a Felvidéki Magyar Amatőrcsillagászok csoportja?

Szerettünk volna létrehozni egy olyan közösséget, ami összehozza a helyi csillagászokat, ezért is alakult a Felvidéki Magyar Amatőrcsillagászok elnevezésű csoport a Facebookon, amelyet Molnár Iván csillagász barátommal alapítottunk 2021 elején. A csapatunknak mára már 273 tagja van, ami lehet nem tűnik túl soknak, de ha megnézzük, mennyien is érdeklődnek a csillagászat iránt, akkor ez nem is olyan meglepő. Azt mondanám, hogy a csoportunk nagyon aktív, hiszen folyamatosan kapcsolatban vagyunk, annak ellenére, hogy a személyes találkozókra ritkábban kerül sor, az online térben nagyon is aktív a kommunikáció a csoporttagok között. A közösségünkben felmerült már többször olyan kérdés is, hogy egy szülő hozzánk fordult segítségért, mivel a gyermeke érdeklődött a csillagászatról, de nem tudtak kihez fordulni. Szerettek volna belenézni egy távcsőbe, többet megtudni a témáról, ezekben szintén tudtunk útbaigazítást adni.

Gyakran készültök programokkal?

Néhányan közülünk már szerveztek járdacsillagászatot, ami azt jelenti, hogy egy nyilvános helyre kivisszük a távcsövet és bárki szabadon belenézhet. Előfordult olyan is, hogy egy bevásárlóközpont parkolójában valósítottuk meg ezt az eseményt. Igaz, hogy egy ilyen helyszínen a fényszennyezettség miatt nem lehet bármit megnézni még a távcsővel sem, viszont vannak nagyon szépen látható objektumok, mint például a Hold és bolygók. Jeleztük a járókelőknek, hogy bátran bele lehet nézni a távcsőbe, ki lehet próbálni, hiszen erről szól a járdacsillagászat. Néha ennek nagyobb sikere van, néha viszont kevésbe. Én nemrég az utca végére vittem ki a távcsövemet, akkor éppen volt egy fényesebb üstökös, ami viszont szabad szemmel nem volt látható. Letettem az út szélére a távcsövet és bizony nagy érdeklődéssel jöttek is az emberek megnézni.

Vannak a csoportnak női tagjai is, egyáltalán a fiatalok mennyire érdeklődnek a csillagászat iránt?

A csoportunknak természetesen vannak női tagjai is, akik aktívan bekapcsolódnak a közösségbe. Az biztos, hogy a csillagászat nemtől és kortól is független. Vannak fiatalabb tagjaink, de a tapasztalataim alapján inkább az idősebb korosztály érdeklődik a téma iránt. Viszont vannak kollégáink, akik olyan szakkörökkel foglalkoznak, ami konkrétan a gyerekeknek szól. Az egyik kollégám mesélt egy feladatról, amit a gyerekek nagyon szeretnek. A Naprendszer méreteinek szemléltetése labdákkal, akár kövekkel, bármivel meglehet csinálni, a lényege a méretarányok és a távolságok szemléltetése. Bősön is van egy ilyen szakkör, aminek nagyon nagy sikere van, különböző táborokat is szerveznek gyerekeknek és felnőtteknek is egyaránt. Ógyallán található egy érettségivel végződő csillagászképzés, amit mindig két évente indítanak. A tantárgyak között szerepel csillagászati alapismeretek, de van matematika, fizika, informatika, gyakorlati távcsőhasználati ismeretek, kozmológia, asztrofizika, és még sok más is. Saját tapasztalatom alapján elmondhatom, nagyon sokféle ember megfordul ezen a képzésen. Konkrétan az én osztálytársaim között volt tanár, műkörmös, autószerelő, pincér, mindenféle szakmából érkező emberek, akiket a csillagászat kötött össze. Nagyon hasznosnak tartom ezt a képzést, mivel a csillagászatba nagyon nehéz lenne belevágni alapismeretek nélkül. Az ember sokszor összekevernek olyan alapvető dolgokat is, mint például egy csillag és egy bolygó. Ha valaki már megtanul tájékozódni az égen, akkor az egyszerűen elképesztően jó érzés.

A csillagászat mennyire költséges hobbi egy amatőr számára?

Van egy mondásunk a csoportban: „Szerettesd meg a gyerekeddel a csillagászatot, és akkor nyugodt lehetsz, hogy nem lesz pénze drogokra.”

Ahogy minden hobbira, úgy erre is lehet költeni nagyobb összegeket, ha valaki elkezd komolyabban foglalkozni egy ilyen dologgal, akkor ahhoz egy idő után társul a minőségibb felszerelés is. Fontos kiemelni, hogy távcsövet csak távcső üzletből vagy pedig használtan, viszont megbízható tulajdonostól ajánlott beszerezni. Nem érdemes szaküzleten kívül ilyet vásárolni, mert nagy valószínűséggel csalódás lesz a vége. Egy játéküzletből beszerzett távcsővel is meg lehet nézni a Holdat, ami biztosan szép lesz, de a bolygókat már egyáltalán nem biztos, hogy fogjuk látni.

Mi az, ami téged a leginkább elvarázsol az égen?

Az a látvány, amikor világűr egy kicsit testközelivé válik. Nagyon sok ideig el tudok időzni ezzel a csodálatos látvánnyal, aminek van egy titokzatos mélysége, na meg a világűr végtelensége, ami mellett mi olyan picik vagyunk. Ezt az élményt még lehet fokozni egy úgynevezett binokulár segítségével, ami egy olyan optikai eszköz, amibe egyszerre két szemmel lehet belenézni és ami akár űrséta érzését is keltheti az emberben.

(Bokros Bia)