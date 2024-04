BORZALOM: Szülei szem elől tévesztették a kétéves kisfiút, a patakban találták meg a holttestét

Szörnyű tragédia történt egy nagykürtösi járásbeli községben.

Illusztráció (Fotó: TASR)

A tragikus eset vasárnap történt Slovenské Kľačany községben. A kétéves kisfiú egyedül játszott az udvaron, de aztán szülei szem elől tévesztették.

Előbb a hozzátartozói próbálták megtalálni, majd értesítették a rendőrséget is. A keresőakcióhoz csatlakoztak a környező falvak önkéntesei is. A tűzoltók késő éjszaka átkutatták a helyi patakot is, a vízben végül megtalálták a kisfiút.

A helyiek azonnal elkezdték újraéleszteni, majd a mentők is folytatták a műveletet, de sajnos nem jártak sikerrel. A rendőrség vizsgálja a történteket.



(noviny.sk)