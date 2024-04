Feljelentették Tarabát, miután elég bunkó módon letámadta a szlovák színésznőt

Taraba szavai után Zuzana Fialovát agyatlan kommentelők kezdték ekézni.

Az Emberjogi Intézet (IĽP) büntető feljelentést tett a Legfőbb Ügyészségen Tomáš Taraba környezetvédelmi miniszter ellen, annak Facebook-posztja miatt.

Taraba szombaton azért kritizálta a közszolgálati RTVS-t, mert a weboldalán a hétvégén vezető anyagként volt kint egy hír Zuzana Fialová színésznő életéről.

Taraba arra utalt, hogy a keresztények legnagyobb ünnepén a "Progresszív Szlovákia" kezében lévő "nem közszolgálati" rózsaszínű RTVS húsvét története helyett Zuzana Fialová "szellemes történetét" kínálják. Úgy véli, ez is csak alátámasztja, hogy az RTVS lelketlen és elszakadt a szlovák realitástól, ezért egyetlen centet sem érdemel jelenlegi formájában az adófizetők pénzéből.

Nem sokkal később reagált Zuzana Čaputová köztársasági elnök és a SME TU (proti násiliu na dievčatách a ženách vo všetkých podobách vo fyzickom a online prostredí - Kiállunk a lányok és nők elleni erőszak minden formájával szemben az online térben) - anélkül, hogy megnevezték volna, kire. Nyilatkozatukban emlékeztettek arra, hogy az SNS-es miniszter posztja után a színsznő gusztustalan és megalázó kommenteket kapott, melyek fájdalmat okoznak és a saját biztonságával szembeni megalapozott kételyeket szülnek. "Az effajta cselekedetre nincs bocsánat, az ilyesmit határozottan elutasítjuk" - jegyezték meg.

Hétfőn már az Emberjogi Intézet figyelmeztetett rá, hogy a kormány tagjának cselekedetét kétségtelenül az is indokolhatta, hogy a színésznő más politikai nézeteket vall magáénak. "Elutasítjuk Tomáš Taraba nyilatkozatát és azt is, amilyen szavakból azt megalkotta, szolidaritást vállalunk Zuzana Fialovával. Egy kormánytagnak, aki demokratikus választásokon szerzett mandátumot, nem szabadna visszaélnie pozíciójával, hogy gyűlöletet terjesszen. Nemcsak saját választói, de minden polgár minisztere, és aszerint is kellene viselkednie" - fogalmaztak.

Peter Weisenbacher, az Emberjogi Intézet igazgatója szerint Taraba nem méltó a funkciójára, ráadásul félrevezeti az embereket és hamisan vádolja az RTVS-t is, amelynek műsorstruktúrájában számtalan keresztény program kapott helyet a húsvéti ünnepek alatt. "Taraba miniszter viszont egyértelműen a vallási érzelmeket és intoleranciát próbálja felszítani, ezért döntöttünk a feljelentés mellett" - szögezte le.

