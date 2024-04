Korčok és Pellegrini újra összecsapott: Folytatódott az adok-kapok, feszült volt a hangulat

Ivan Korčok és Peter Pellegrini kedd este a Markíza televízó felkérésére csapott össze az elnökválasztás második fordulója előtt, amire április 6-án, szombaton kerül sor.

Mindkét jelöltnek 20 perc állt rendelkezésére, különböző témákkal foglalkoztak.

A vita a FOCUS ügynökség felmérésének eredményeinek közzétételével kezdődött, ami szerint Peter Pellegrini nyerné meg az elnökválasztást, ellenfele nem sokkal maradna le mögötte.

Peter Pellegrini reagált párttársa, Erik Tomáš szavaira, aki azt állítja, hogyha Korčokot választják meg államfőnek, mindent elkövet azért, hogy megbuktassa a jelenlegi kormányt. Pellegrini erre azt reagálta, hogy Zuzana Čaputová is mindent megtett annak érdekében, hogy a Progresszív Szlovákia megnyerje a parlamenti választásokat, és olyan hivatalnokkormányt nevezzen ki, amelyben mindenki megígérte neki, hogy nem csatlakozik egyetlen politikai párthoz sem.

Korčok kijelentette, hogy független, az alkotmányt tisztelő elnökként minden kormánnyal, így a jelenlegivel is együtt fog működni.

„Addig nyújtózkodjunk, míg a takarónk ér. Most sajnos még mindig zsugorodik, és az elmúlt 18 év névjegykártyája is”

– reagált Korčok arra, hogyan viszonyulna a kormány szociális csomagjaihoz.

A jelöltek kommentálták a kampány menetét is. Korčok megismételte, hogy Peter Pellegrini munkatársai olyan oldalt hoztak létre, amely állítólag úgy néz ki, mint Ivan Korčok hivatalos oldala. Pellegrini visszautasítja a vádakat, és azt mondta, hogy ezt ki kell vizsgálni.

Mindkét jelölt a másikat hibáztatta múltbeli tetteikért. Pellegrini Korčokhoz szólva elmondta, hogy az elmúlt 18 évben minden kormányban ott volt, és közösen felelős Szlovákia eddigi fejlődéséért.

Korčok erre azt reagálta, hogy mindössze három évig volt a kormánytag külügyminiszterként. Azt mondta Pellegrininek, hogy menekül a jelenlegi koalíció elől.

„Ön azért menekül ebből a koalícióból, mert tudja, hogy olyan ígéreteket tett, amiket nem tud végrehajtani. Ez nem ismétlés vagy korrekciós kísérlet a parlamenti választásokra”

– mondta Korčok.

Pellegrini elutasította ezt a kijelentést, és elmondta, hogy azért döntött az elnökjelöltség mellett, mert érezte az emberek támogatását.

Mindketten kitértek arra is, hogy a 2. fordulóban mely sikertelen jelöltek támogatják őket. Pellegrini kijelentette, hogy Štefan Harabin szavazóit is megszólította. Megismételte, hogy meg fogja védeni Szlovákia nemzeti-állami érdekeit. Kijelentette azt is, hogy akik nem mennek el szavazni, azok Ivan Korčokot támogatják.

„Ez azt mutatja, hogy egy jelölt milyen messzire hajlandó elmenni. Pellegrini úr, ön a biztosítéka a szlovák külpolitika teljes szétesésének”

– jelentette ki Korčok.

Pellegrini erre azt mondta, Szlovákiának biztos helye van az Európai Unióban és a NATO-ban is.

Korčok az ellenjelöltet hibáztatja, amiért nem tudott védekezni Harabin szavaival szemben, aki szerint a NATO egy bűnszervezet.

Szó esett Ukrajnáról és a NATO-ról is

A jelöltek igen/nem kérdéseket is kaptak. Arra a kérdésre, hogy Ukrajnának be kell-e lépnie a NATO-ba, Pellegrini nemmel válaszolt.

Korčok felidézte, hogy 2008-ban Robert Fico kormánya és Ivan Gašparovič akkori elnök ígéretet tett Ukrajnának, hogy a feltételek teljesítése után Ukrajna a szövetség részévé válik. Ezzel az állásponttal egyetért, és Korčok szerint Ukrajnának a NATO tagjává kell válnia, ha teljesítik a feltételeket és hozzájárulnak a védelemhez.

Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel kapcsolatban is kaptak kérdést. Korčok kijelentette: nem tetszik neki, hogy Robert Fico magyarországi látogatása során azt mondta, a magyar érdekeket fogja érvényesíteni.

"Barátok vagyunk, nem gondunk felhívni egymást. Ismét beszélnünk kell a V4-ről, mert garantálom, hogy Közép-Európa hangját is meg tudtuk erősíteni nehéz témákban”

– mondta Pellegrini.

Pellegrini arra a kérdésre, hogy Robert Fico kormányainak vannak-e problémái a korrupcióval, azt mondta, hogy a bűnbánók kijelentésein kívül nincs erre semmi bizonyíték.

Elismerte, hogy valahol korrupció történik, és szerinte az államnak rendelkeznie kell eszközökkel ennek felderítésére.

„Az igazságszolgáltatásnak vaknak kell lennie, és mindenkit meg kell büntetni, aki bűncselekményt követett el”

– jelentette ki a házelnök.

Kulturális és etikai kérdésekben is elmondták a véleméyüket. Az abortusz szigorításának kérdésében Pellegrini kilépne a jelenlegi helyzetből. Az azonos nemű párok ügyében azt mondta, támogatja, hogy nekik legyen joguk élethelyzetük megoldására.

Korčok elmondta, hogy a szlovák társadalom készen áll arra, hogy a homoszexuális párok életközösséget alkossanak.

