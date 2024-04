Putyinék pontosan tudhatták, hol csapnak le a terroristák, de a fülük botját sem mozdították

Az Egyesült Államok előre figyelmeztette Oroszországot, hogy a Moszkva külvárosában található Crocus City Hall koncertterme is terrortámadás célpontja lehet. Ezt a jelzést az oroszok nem vették túl komolyan, de talán nem is bánják, hiszen most már többen akarnak katonának állni, hogy megbosszulják a történteket.

Fotó: TASR/AP

Washington több mint két héttel a 144 áldozatot követelő támadás előtt jelezte Moszkvának, hogy a terroristák hol csaphatnak le – írja a Washington Post amerikai tisztségviselőkre hivatkozva. Moszkva egyelőre nem óhajt reagálni erre a hírre.

Az amerikai újság megjegyzi, hogy ez az egész ellentmond Oroszország korábbi állításának, miszerint az Egyesült Államok figyelmeztetései túl általánosak ahhoz, hogy megakadályozzák a támadást. Az orosz vezető nyilvánosan elutasította az amerikai figyelmeztetéseket, mindössze három nappal a március 22-i támadás előtt „nyílt zsarolásnak és megfélemlítési és destabilizálási kísérletnek” nevezte azokat.

Azóta az Iszlám Állam többször is magára vállalta a felelősséget az elmúlt 20 év legvéresebb oroszországi merényletéért, amelyik során 144-en vesztették életüket és 551-en sebesültek meg. Moszkva azonban továbbra is úgy tesz, mintha léteze valamiféle kapcsolat a tadzsik származású támadók és Ukrajna, illetve a Nyugat között. A bizonyítékokkal alá nem támasztott orosz vádakat Kijev és Washington is elutasította. Sőt, még Moszkva szövetségese, a belarusz elnök is olyat nyilatkozott, ami ellentmond az ukrán szálat erőltető orosz narratívának.

Kedden Vlagyimir Putyin arról beszélt, hogy az orosz hatóságok el fognak jutnak azokhoz, akik megrendelték a Crocus City Hall kulturális központban elkövetett terrortámadást. Az MTI beszámolója szerint Putyin arra figyelmeztetett, hogy az Oroszország ellen bevetett terrorizmus kétélű fegyver. "Fontos számunkra, hogy ne csak a közvetlen elkövetőket találjuk meg, hanem a láncolat összes láncszemét, a végső bűnös haszonélvezőit ennek az atrocitásnak. Biztosan el fogunk jutni hozzájuk" - hangsúlyozta az elnök.

A tanácskozáson Putyin a migrációs politika megközelítésének "radikális megújítására" adott utasítást, mint mondta, az orosz társadalom biztonságának érdekében. A belügyminisztérium a napokban fejezte be a migráció felett az állami ellenőrzést megszigorító törvénytervezet kidolgozását. Elfogadása esetén a jogszabály alapján a külföldiektől biometrikus adatokat vesznek majd, valamint évi 90 napra csökkentik az országban való tartózkodásuk maximális időtartamát.

Szergej Nariskin, az orosz Külső Hírszerző Szolgálat igazgatója kedden elmondta, hogy az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat valóban kapott készülő terrortámadásra való figyelmeztetést az Egyesült Államokból, ám a tengerentúlról származó információk túl általánosak voltak ahhoz, hogy a készülő krasznogorszki támadás valamennyi résztvevőjét azonosítani lehetett volna.

Közben Oroszországban jelentősen megugrott a fegyveres erőkhöz való csatlakozási szerződést aláírók száma a Moszkva melletti koncertterem elleni terrortámadás óta – közölte szerdán az orosz védelmi minisztérium. A közlemény szerint az év eleje óta több mint 100 ezren kötöttek szerződést az orosz hadsereggel, ebből csak az elmúlt 10 napban körülbelül 16 ezren – számol be róla a Reuters hírügynökség. „Az elmúlt héten az orosz városok toborzási pontjain készített interjúk során a legtöbb jelölt a szerződéskötés fő motívumaként a március 22-én Moszkva szomszédságában történt terrortámadásban meghalt áldozatok megbosszulását jelölte meg" - állította a minisztérium.

