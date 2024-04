Az elnökválasztás megmutatja, kire hallgatnak a magyarok; Pellegrini a repülőútja mellett már a „kölcsönházát” is magyarázhatja

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Az utolsó elnökjelölti vita a cikk írásakor ugyan még hátra van, de a választási kampány gyakorlatilag már befejeződött a köztársaságielnök-választás hétvégi, második fordulója előtt. Ennek megfelelően ma szinte minden a választásról, Peter Pellegrini és Ivan Korčok esélyeinek latolgatásáról szólt.

Megjelent – a kedd esti vitán bemutatott Focust is beleszámítva – öt közvélemény-kutatás, és, ha ezek eredményeit összevetjük, akkor 3:2 az állás Korčok javára: három őt, kettő pedig Pellegrinit hozza ki győztesnek.

Igaz, mindegyik felmérés rendkívül kicsi különbséget mér a két jelölt támogatottsága között, a legkisebbet az Ipsos, amely mindössze 0,2 százalékpontot (49,9:50,1) mért a két jelölt között.

Elkészült a koalíciós „family photo”

Természetesen nem a felméréseket kell megnyerni, hanem a hétvégi választást, ehhez pedig támogatók kellenek. Peter Pellegrini ma megkapta két koalíciós partnerétől – sőt az egész kormánytól – a teljes támogatást, és a közös fotót, így valóban biztosak lehetünk benne, hogy elnökjelöltként ugyanazt képviseli, mint a két másik kormánypárt és az egész kabinet.

„Mondjon hármunkról bárki bármit, nem tudok elképzelni másik politikai pártot, amelyik jobban együtt tudna működni nálunk” – magyarázta a koalíció működését és a Pellegrini támogatását Andrej Danko, az SNS elnöke.

Hogy nincs sok különbség a három pártelnök között, azt Robert Fico is megerősítette. „Koalíciós tanács ülése volt ma, a három pártelnök találkozott” – mondta Fico, háta mögött a kormányával, és felolvasta a három párt közös, Pellegrinit támogató nyilatkozatát.

Végül Matovič is beállt Korčok mögé

Ivan Korčok is megkapta a maga támogató nyilatkozatait az ellenzéki pártoktól, a PS, az SaS és a KDH mellett őt támogatja Patrik Dubovský :dunaszerdah:elyi elnökjelölt is. Korčok a kampányát a pozsonyi nagygyűléssel zárja, úgy látszik bejött neki a nyilvánosság előtti szereplés. Támogatói ráadásul Szlovákia több mint húsz városában – Érsekújvárott és Komáromban is – támogató nagygyűléseket tartanak, tartottak.

Azt a választási eredmények mutatják majd meg, hogy a magyar választókra Forró Krisztián, Peter Pellegrini, Robert Fico és Andrej Danko van-e nagyobb hatással, vagy Ivan Korčok, és a mögötte álló pártok és politikusok, mint például Ódor Lajos korábbi miniszterelnök vagy Balík Péter miniszter.

Az utolsó pillanatban, ma kora este Igor Matovič is bejelentette, hogy Korčokot támogatja.

Magánrepülő mellett házát is kölcsönadta Pellegrininek a barátja

Peter Pellegrininek a kampánya utolsó napjaiban újra a „baráti juttatások” miatt kellett magyarázkodnia. Kedden derült ki – tette közzé Igor Matovič –, hogy a pozsonyi vár alatti lakása mellett egy külvárosi családi házat is úgy használhat, mintha az övé lenne.

Az ingatlan Peter Náhlik vállalkozóé, aki egyben a Hlas parlamenti képviselője és egyik mecénása is. Ő biztosította a magángépet is Pellegrininek, amikor az éppen a Forró Krisztiánnal tett bejelentés után, Pozsonyból sietett a királyhelmeci nagygyűlésére Gyimesi Györgyhöz.

Pellegrini állítólag 1600 eurót fizetett a repülésért, azt mondja, ennyibe kerül egy fuvar oda-vissza Kassára. Érdekes magyarázattal indokolta az elnökjelölt Náhlik házának használatát is: mint mondja, Gery kutyája jobban érzi magát a kertes családi házban, mint a 88 négyzetméteres lakásban, és a szüleit is inkább ott fogadja, ha meglátogatják őt Pozsonyban, mert jobban elférnek.

Az orosz titkosszolgálat keze a szlovák kormányig is elér

Az orosz titkosszolgálatok sem pihennek, az elnökválasztás és az európai parlamenti választás előtti időszakban sikerült néhány ismert szlovák politikust "beszervezniük" egy kis beszélgetésre. A cseh titkosszolgálat derítette ki, hogy a Voice of Europe (Európa hangja) nevű portált a Kreml pénzelte, a hibrid hadviselésük részeként.

A portálnak adott interjút többek között Erik Kaliňák, Robert Kaliňák unokaöccse és egyben Robert Fico tanácsadóinak főnöke, Milan Uhrík, a Republika elnöke és EP-képviselője, Ján Čarnogurský korábbi miniszterelnök és Martina Šimkovičová kulturális miniszter is.

A beszélgetések általában az orosz-ukrán háborúról folytak, az orosz propaganda érdekeinek megfelelően. Erik Kaliňák azonban arról is, hogy szerinte az USA és Soros civil szervezeteken és a médián keresztül gyakorol befolyást Szlovákiában.

Lajos P. János