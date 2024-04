A Magyar Szövetség majdnem összes elnökségi tagja az utolsó pillanatban beállt Pellegrini mögé

A Magyar Szövetség elnökségének tagjai közös állásfoglalásukban azt javasolták a választóiknak, szavazzanak Peter Pellegrinire - tájékoztatta a TASR hírügynökséget Patrícia Medveď Macíková, Peter Pellegrini szóvivője.

Fotó: Facebook

„A Magyar Szövetség elnökségének alulírott tagjai ezúton fejezik ki támogatásunkat Peter Pellegrininek az elnökválasztás második fordulójában. A múltat nem szabad elfelejteni, de a szombati elnökválasztás lényege számunkra és közösségünk számára is a jelen, de főként a jövő. A jövőnek pedig mindenekelőtt békésnek kell lennie, hangsúlyt fektetve azokra az értékekre, amelyek évszázadok óta jellemzik közösségünket"

– fogalmaznak az elnökség tagjai.

Pellegrinit a béke hangjának, és olyan jelöltnek tartják, aki szerintük nem enged a hazai és az európai progresszív elit nyomásának.

„Pellegrini személye garancia a jó kapcsolatok ápolására Magyarországgal, egyik legközelebbi szövetségesünkkel, és a V4-országok közötti együttműködés eszméjének támogatója"

- szögezték le az állásfoglalás aláírói, és hozzátették: a felsorolt indokok miatt támogatják Pellegrinit, és őt ajánlják a választóik figyelmébe. A nyilatkozatot Forró Krisztián, Pandy Péter, Gyimesi György, Berényi József, Nagy József, Agócs Gergely, Cziprusz Zoltán, Pál Attila, Furik Csaba, Bárdos Gyula és Viola Miklós írta alá.

Az, hogy ezzel a támogatási nyilatkozattal kapcsolatban nem minden ment flottul a párton belül, az is bizonyítja, hogy a Magyar Szövetség hivatalos Facebook-oldalán csak 19:52-kor ment ki ez a hír, és az 14 elnökségi tag nevét tartalmazta, ellentétben a hírügynökségi beszámolóval, amelyik csupán 11 aláíró nevét sorolja fel. Arról nem is beszélve, hogy a párt egyik alelnöke, Gyimesi György már 18:24-kor kiposztolta ezt az információt, de ott is utólag lettek kipótolva a nevek. Ami biztos, az az, hogy az aláírók közül hiányzik Mózes Szabolcs és Pataky Károly, akik szintén elnökségi tagok.

Mózes a portálunknak elmondta, mindenkinek legitim joga, hogy elmondja véleményét a választás 2. fordulójával kapcsolatban. A forma a múlt heti események eredménye, amikor a pártelnök mindenkit meglepve a teljeskörű tárgyalások és elnökségi döntés nélkül állt ki az egyik jelölt mellett. Ha akkor betartja a leegyezett és egyetlen logikus menetrendet, akkor nyilván nem ilyen résznyilatkozat születik.

Mózes szerint mindenkinek legitim joga, hogy csatlakozzon vagy ne csatlakozzon egy ilyen nyilatkozathoz, és ő már a nap folyamán megírta a közösségi oldalán, hogy egyik jelöltet sem tudja felvállalni a magyarokkal kapcsolatos múltjuk és jelenlegi álláspontjaik miatt.

A választás második fordulóját szombaton (április 6.) tartják. Ivan Korčok és Peter Pellegrini verseng a köztársasági elnöki székért. A lakosok öt évre választják meg az államfőt.

(TASR/para)