Ennyit tudtok?

Van ez a lépten-nyomon lebrüsszelezett EU, amely nélkül valahol Dél-Balkán-Külsőn piszkálnánk a romos kocsma előtti port az ujjunkkal a szakadt gatyánkban…

A Magyar Szövetség EP-választási óriásplakátja - Paraméter-felvétel

Van annak egy ugyanúgy mindenért is hibáztatott parlamentje Strasbourgban. És bárhogyan is utálja az ottani döntéseket Berényi József, a Magyar Szövetség első számú jelöltje és a pártszétverésben segítőkész Gy.Gy. fő menedzsere, van az a „fasza kis” uniós parlamenti fizu, amelyért ebbe az intézménybe kapaszkodna minden áron. Mert ott biztosan rossz, de ő feláldozná magát ezért, ahogyan a 3-as felállást is feláldozta…

Miután egynél több helyet nemigen engedélyez legmagyarabb pártmagyarjainknak a szigorú számtan, azaz a rájuk szavazó választók, a többi jelöltet most diszkréten hagyjuk.

Csakhogy! Még azon elszánt magyarok számára is, akik majd egy Berényire fognak szavazni, kellene némi politikai üzenet: mi a túrónak megy oda, mit akar ott elérni számunkra, mitől jobb az nekünk, ha ott lesz, miért ő (ők) és nem más, mit tud ő jobban elintézni, mint mások stb. Mi a fő cél?

Elnézve az óriásplakátot (Józan ésszel, ne fegyverrel!), politikai üzenet nincs. Már az sem volt politikai üzenet, hogy talpra, de ez még annyit sem jelent. Mert csakis azt jelenti, hogy sem a pártnak (ha ilyet kienged), sem pedig az 1. sz. jelöltnek nincs semmiféle ígérete arra nézve, mit akar ott csinálni, csupáncsak azt szajkózza, ami őt jellemzi. A nagy büdös semmitmondást. Abból is a hazugság jellegűt, mert még a semmivel is képes csúsztatni.

Miután a Magyar Szövetségnek az utóbbi időben semmilyen matematikai műveletben kifejezhető terve sem sikerült, a józan észre több szót ne fecséreljünk.

Azt viszont mondjuk el, hogy sem Brüsszel, sem pedig Strasbourg nem szokott – mert nincs hozzá sem joga, sem hadserege – fegyverrel megoldani semmit. És ezt Berényi volt külügyi államtitkárként jól tudja (mert ha nem… abba bele se gondoljunk.). Ahogyan azt is, hogy az ENSZ és a NATO rendelkezik „közös” haderővel, de az nem azonos az Európai Parlamenttel. Amelynek még csak közös, egységes külpolitikája sincs (nem is végrehajtó testület…). Sőt, önállóan még törvényjavaslatot sem nyújthat be…

Annyi köze van a fegyverekhez, mint Berényi szlogenjének az igazsághoz, illetve a valamihez, amikor is a valami a nagy büdös semmi ellentéte.

Akkor már inkább ígérhetett volna egy eredményes lobbitevékenységet a szlovákiai magyarság érdekében. Vagy hogy hozzájárul az Unió és az EB demokratikus felügyeletéhez. Illetve csak olyan EB-elnököt vagy biztosokat támogat majd, akik ilyenek, vagy olyanok, vagy akármilyenek – győzzön meg Berényi, milyenek a jók nekünk! Persze, az már munka lenne… De ha már ígérni sem tud, mit tud?