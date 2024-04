Fico és Gašpar a speciális ügyészség beszántása után a Legfelsőbb Bíróságot vette célba, bűnözőknek nevezték a nekik nem tetsző bírókat

Élesen nekiment a Legfelsőbb Bíróság bíráinak Robert Fico és Tibor Gašpar (Smer), a rendőrség és az ügyészség után ezt a független, harmadik hatalmi ágat is meg akarják rendszabályozni. Gašpar szerint Juraj Kliment helyében már „csomagolna”. A Legfelsőbb Bíróság elnöke szerint megengedhetetlen kijelentéseket tett a kormányfő. Robert Fico a speciális ügyészség megszüntetése után új célontot talált magának.

Fotó: TASR

Az igazságügyi minisztériumban tett látogatást ma Robert Fico miniszterelnök Tibor Gašpar, a Smer parlamenti képviselője kíséretében, és megtalálták az új „ellenséget” a Legfelsőbb Bíróság néhány bírája személyében. Elsősorban Juraj Kliment bírót, és az által irányított és a bírói tanács két tagját, Peter Stiftet és Peter Hattalát pécézték ki. Ez a bírói tanács több, a Smer számára kellemetlen korrupciós ügyben döntött, például az ügyészség javaslatát jóváhagyva őrizetbe vették Marek Parát, aki többek között Robert Fico ügyvédje és egyben tanácsadója is.

„Meg akarom nyitni ezt a kérdést a parlamentben is, meg akarom nyitni ebbe a rendőrökből, ügyészekből álló bűnszervezetnek a kérdését, és beszélni kell a bírókról is” – jelentette ki Gašpar, aki egyben a parlament védelmi és biztonsági bizottságának is az elnöke.

A bírákat valamilyen „eljárással” fenyegeti. „Kérdezni fogom, hogy milyen legyen a további eljárás ezekkel a bírákkal szemben. Itt nem nyithatunk új lapot, nem zárhatjuk le ezt egy vastag vonallal” – jelentette ki Gašpar.

A 2018-ban, a Kuciak-gyilkosság után menesztett országos rendőrfőkapitánynak az nem tetszett, hogy Kliment bírói tanácsa jóváhagyta Marek Para előzetes letartóztatását. Para 2022-ben 2 hónapot töltött előzetes letartóztatásban, mert a speciális ügyészség szerint részt vett egyes ügyészek lejáratásában. Para ügyvédje akkor Robert Kaliňák jelenlegi védelmi miniszter volt. Az ügyvédet két hónapig tartották előzetes letartóztatásban, míg azt az ügyben folyó nyomozás megkívánta. A letartóztatását azonban idán márciusban hozott döntésével az Alkotmánybíróság jogellenesnek minősítette Para beadványa alapján. Az ügyvéd éppen az ügyében döntő Juraj Kliment bíró összeférhetetlenségét kifogásolta, de a Legfelsőbb Bíróság másik tanácsa nem talált összeférhetetlenséget az ügyben.

Gašpar szerint Kliment már csomagolhat

Robert Fico is a bíró felelősségre vonásáról beszélt Boris Susko (Smer) igazságügyi miniszter jelenlétében, a Kliment által vezetett bírói tanács döntéseit bírálva. Szerinte az Alkotmánybírság többször is megerősítette, hogy Kliment törvényt sértett. A bíró elleni eljárást Susko sem zárta ki, de ő a jelenlegi eljárási lehetőségekre hivatkozott. „Bárki tehet javaslatot, vagy az igazságügyi minisztériumban, vagy a Bírói Tanácsban, vagy bármilyen más olyan szervben, amely fegyelmi eljárást indíthat” – mondta Susko.

Fico azonban sokkal élesebben fogalmazott, szerinte Kliment „Igor Matovič embere a Legfelsőbb Bíróságon”. A miniszterelnök ellenőrizni akarja, hogy hogyan osztják el az ügyeket a testületben az egyes bírói tanácsok között, habár ott működik az elektronikus iktató, amely véletlenszerűen osztja be az egyes ügyeket az egyes tanácsoknak. Tibor Gašpar egyenesen azt „javasolta” Klimentnek, hogy jobb, ha csomagol.

„Én Kliment úr helyében már talán ma összecsomagolnék, de valószínűleg végig kell járnunk az összes legális, demokratikus folyamatot, amit a mi demokratikus jogrendünk megkövetel” – figyelmeztette Klimentet Gašpar.

A sajtótájékoztatón ráadásul jelen volt a jelenleg is büntetőeljárás alatt álló ügyvédek, Marek Para és David Lindtner, ők ma mindketten a kormányfő tanácsadói

Támadás a bírói függetlenség ellen

Robert Fico és Tibor Gašpar kijelentéseit Ján Šikuta, a Legfelsőbb Bíróság elnöke is elítélte, rendkívül veszélyesnek és megengedhetetlennek nevezte azokat.

„Ha bárkinek bármilyen bizonyítéka van akár a bírók tevékenységével kapcsolatban, annak a törvényekkel összhangban a bűnügyi szervekhez kellene fordulnia” – jelentette ki Alexandra Važanová, a Legfelsőbb Bíróság szóvivője.

Juraj Kliment sokkal élesebben fogalmazott, szerinte a kormányfő és a volt rendőrfőkapitány a bírói kar függetlenségét veszélyezteti.

„Ez nyílt, minden alapot nélkülöző támadás a bírói hatalom függetlensége ellen” – mondta Kliment.

Szerinte ez még veszélyesebb annak a fényében, hogy Tibor Gašpar ellen most is büntetőeljárás folyik. „Nem tudok arról, hogy az Európai Unió bármelyik mások tagállamában jogerős ítélet nélkül bűnözőknek nevezték volna az éppen kormányzó politikusok a legfelsőbb bíróság bíráit” – jegyezte meg Kliment.

A „bírók csicskáztatásának minisztériuma”

Az ellenzék szerint az igazságügyi minisztérium már a „kényelmetlen bírók csicskáztatásának minisztériuma” lett. Mária Kolíková (SaS) szerint már az is elképesztő, hogy Boris Susko igazságügyi miniszter csak Fico és Gašpar után kapott szót. „Az igazságügyi miniszter csak azután beszélhetett, hogy a bűncselekménnyel gyanúsított személyek zaklató kijelentéseket tettek egy számukra kényelmetlen bíró ellen” – utalt Kolíková arra, hogy Fico és Gašpar ellen is folyik büntetőeljárás. Elismerte, hogy a bírák is tévedhetnek, de erre az esetre is megvan a megfelelő eljárás.

A speciális ügyészség után a Legfelsőbb Bíróság lett a célpont?

A speciális ügyészség március 20-án szűnt meg, miután a kormánykoalíció az ellenzék tiltakozása ellenére elfogadta a büntetőtörvénykönyv és a perrendtartás módosítását. A legsúlyosabb bűncselekményekkel, többek között a szervezett bűnözés és a politikusok korrupciós ügyeivel is foglalkozó testület ügyészei a Főügyészségre és a kerületi ügyészségekre kerültek, több ügyet azonban elvettek tőlük.

(lpj, TASR)