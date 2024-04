LÉNYEG: Mi volt előbb, a csoki vagy a tojás?

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Mi is ezt választanánk (Fotó: TASR)

Közöd – tizedszer

Moratórium ide vagy oda, érdemes meghallgatni azt a bő másfél órás podcastot, amelyet ezúttal is Barak Dávid, a Paraméter főszerkesztője és Mészáros Lajos ügyvéd készített. Ez a két fiatalamber rendszeresen beszélget a jogállam és a szabadság témaköreit érintve aktuális kérdésekről. Ezúttal – a Közöd tizedik adásban – természetesen az elnökválasztás a téma. És mivel a podcast néhány órával a moratórium beállta előtt került fel a világhálóra, szó nem érheti a ház elejét, hogy kampányolunk egyik vagy másik elnökjelölt mellett. Vagy ellen. Már a műsor címe is elég sokatmondó: Nem tudnak olyat kérni, amit ne tudnék megígérni. Hallgassák meg, érdemes.

Aranyára lehet a csokinak

Miközben az elnökjelöltek ígérnek fűt és fát is, talán jobb lenne, ha népszerűségüket felsrófolandó mondjuk hazai tyúktojást vagy olcsó csokoldét ígérnének. Ez utóbbi azért is jó dolog, mert a csoki bizonyítottan gátolja az öregedést, illata pedig elősegíti a boldogsághormon néven elhíresült endorfin termelődését a szervezetünkben. Néhány nappal ezelőtt Komáromban jártam, egy ottani csokoládé-manufaktúra tulajdonosával beszélgettem arról, hogy durván drágul a kakaóbab a világpiacon, így a csokoládégyártók is hamarosan kénytelenek lesznek árat emelni, ha nem akarják végleg lehúzni a rolót. Sokáig beszélgettünk, felvetettem, hogy a virslihez hasonlóan – amiből ugye szintén van jobb és rosszabb minőségű, több és kevesebb húst tartalmazó fajta – vajon a csokoládékedvelők is inkább az olcsóbbik, kakaótlan csoki után nyúlnak-e majd a csillagos égig szökő árak láttán, mire a családi csokigyár vezetője azt tanácsolta, hogy ha már majd nem tudjuk megvenni a szokásos napi csokoládéadagunkat, fogyasszunk inkább jobb minőségűt, akár szebb csomagolásút, ritkábban és kevesebbet. A húsvéti csokoládétojásokat egyelőre még meg lehetett fizetni, de hogy a csokimikulás mennyibe fog kerülni, azt csak a jó ég tudja.

Kevés a boldog tyúk

Persze az is bizonytalan, lesz-e jövő húsvétkor hazai tojás az üzletekben. 2025-től valós a veszélye annak, hogy nem tudunk majd szlovákiai tojást vásárolni a boltokban, tudtuk meg csütörtökön. A szlovák baromfitenyésztők ugyanis jelenleg nem tudnak áttérni a tisztán almos tojótyúk-tenyésztésre, márpedig a külföldi tulajdonú áruházláncok jövőre már nem fogják az életüket ketrecben tengető, boldogtalan tyúkok tojásait kínálni. Szlovákiában még mindig a ketreces tyúktartás dívik, a biogazdaságok a hazai tojámennyiségnek csak a 0,21 százalékát termelik ki. Az, hogy a jobb minőséget kínáló, külföldi kereskedelmi láncok már nem kérnek a ketreces tojásból, már öt éve jelezték, ezért a hazai baromfitenyésztőket aligha érhette meglepetésként ez a hír. Ők azonban a jól bevált, “majd csak lesz valahogy” elvet követték, és nem készültek fel arra, hogy hamarosan nem lesz hol eladniuk a készleteiket.

Nyolc évet kaphat a gumigyilkos

Csokit biztosan nem, és tojást is csak ritkán lát majd a dutyiban az a férfi, aki akár nyolc évig terjedő börtönbüntetést is kaphat, ha rábizonyítják a tettét. Az történt, hogy az illető keddre virradóra fogott egy konyhakést, és végigjárta Nagymagyar utcáit, hogy a parkoló autók gumiabroncsait kiszúrja. Az ámokfutás során 20 gépkocsi összesen 45 pneumatikáját tette tönkre a késével, mielőtt lefülelték volna a rendőrök. Hogy az előző napi locsolkodásból visszamaradt promile dolgozott-e benne vagy csak simán valamiért gyűlöletet érzett a gumiabroncsok tulajdonosai iránt, nem tudni. Félő viszont, hogy a hozzá hasonló őrültek is elmennek szavazni szombaton.

Csak nehogy ők legyenek többségben.

Juhász László