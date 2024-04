Hamarosan elkezdődhet a szlovákiai repülő autó gyártása, kínai befektető kezébe kerültek a jogok

Néhány év múlva valósággá válhat a repülő autó gondolata. A szlovákiai Klein Vision s. r. o. sikeresen eladta a licenszeket, aminek köszönhetően a járművet Kínában fogják gyártani – számolt be róla a Startitup.

Forrás: KlienVision, s.r.o.

A Klein Vision s. r. o., amely az AirCar névre keresztelt repülő autót kifejlesztette, sikeresen lezárta a gyártási engedély értékesítését a Hebei Jianxin Flying Car Technology Ltd. befektető számára. Ez az ügylet megteremti az előfeltételt a prototípus szériagyártása előtti fejlesztésének befejezésére. Emellett garanciát is jelnet egy gyár felépítésére Kínában.

A szerződés aláírását hosszú tárgyalások előzték meg, miközben a Klein Vision s. r. o. több külföldi befektetői ajánlat közül választhatott.

Az AirCar egy kétüléses jármű, amit nem egész három perc alatt autóról repülővé lehet alakítani. Ezer kilométer megtételére képes, a végsebessége pedig eléri a 300 km/órát. A jármű sikeresen átesett a teljes tesztprogramon. 2023-ban az illetékes szlovák szervektől a repüléshez szükséges alkalmassági bizonyítványt is megkapta. A repülő autóval eddig megközelítőleg 200 órányi tesztrepülést hajtottak végre. Az AirCart Štefan Klein ipari tervező álmodta meg.

A repülő autó klasszikus autóként működik, de mivel repülni is képes, távolabbi helyekre is könnyedén elutazhatunk vele. Úgy száll fel és le, mint egy átlagos repülőgép, ezért az irányításhoz pilótaengedély szükséges. Hogy pontosan mennyibe fog kerülni, egyelőre nem tudni. Štefan Klein korábban úgy nyilatkozott, hogy mivel a folyamatban repülőgépgyártáshoz szükséges technológiát is használnak, a becslése szerint a jármű ára 1 millió euró körül mozoghat majd.



(Startitup)