Kurt Cobain, a Nirvana frontembere 30 éve halt meg

Harminc éve, 1994. április 5-én lett öngyilkos Kurt Cobain, a Nirvana együttes énekese, gitárosa, a grunge és az alternatív rockzene egyik legnagyobb hatású alakja.

Kurt Donald Cobain a Washington állambeli Aberdeen városkában született 1967. február 20-án. Szülei kiskorában elváltak, ezután hol anyjával, hol apjával élt, zaklatott és boldogtalan gyermekkorának egyetlen örömforrása egy ajándékba kapott gitár lett. Iskolába járni nem szeretett, a festészet és a zene vonzotta, a Beatles és a Monkees, később a Kiss, a Black Sabbath, a Sex Pistols felvételeit hallgatta.

A punkzene vonzásába kerülve tanulmányait elhanyagolta, inni és drogozni kezdett, végül az iskolából is kimaradt. Egy idő után már haza sem járt, barátoknál és rokonoknál húzta meg magát, nemegyszer a híd alatt vagy várótermekben aludt, 1985-ben vandalizmusért felfüggesztett büntetést kapott. A Melvins nevű helyi punkegyütteshez csapódott, majd Fecal Matter néven saját együttest alapított, de senki nem figyelt fel rájuk. Húszéves volt, amikor Krist Novoselic basszusgitárossal összehozták a Nirvanát, első fellépésük egy házibuliban volt. A trió dobosok egész sorát fogyasztotta el, mígnem 1990-ben rátaláltak Dave Grohlra, aki jelenleg a Foo Fighters énekes-gitárosa.

A Nirvana 1989-ben egy hét alatt vette fel Bleach című első albumát, amelyen már a punk, a heavy metal és az indie rock elemeiből összeálló grunge hallható, de különösebb feltűnést nem keltett. Két évvel később a Geffen kiadó szerződtette őket és elkészíthették a Nevermind című albumot, amely, akárcsak a rajta található Smells Like Teen Spirit című dal, a listák élére ugrott, több mint 30 millió példányban kelt el és rendre minden idők legjobb albumai közé választják.

A hirtelen jött siker félelemmel és bizonytalansággal töltötte el Cobaint, aki mindig is a fősodorral, az elittel szemben határozta meg magát, művészi értelemben is. A folyamatos turnék, a média állandósult figyelme és gyomorpanaszai miatt heroint kezdett használni, mániás depressziója súlyosbodott. 1992-ben feleségül vette Courtney Love-ot, a Hole együttes énekesnőjét és lányuk született, de kapcsolatuk korántsem volt stabilnak és kiegyensúlyozottnak mondható. Mindketten drogot használtak, folyamatosan veszekedtek, 1993-ban egy verekedésbe torkolló vita végén mindkettejüket letartóztatták. A Nirvana zenéjén ez nem érződött, harmadik, egyben utolsó lemezük, az In Utero - bár nem lett olyan siker, mint a Nevermind - 1993-ban a listák élén nyitott, Cobain szövegei vívódásait tükrözik, sokak szerint már öngyilkosságát vetítik előre.

Az együttes 1993-ban emlékezetes Unplugged koncertet adott az MTV zenecsatornán, majd európai turnéra indult. Cobain 1994. március 4-én egy római szállodai szobában részegen túladagolta magának az altatókat és kómába esett, a turnét félbe kellett szakítani. Mentális állapota tovább rosszabbodott, és hazatérve megpróbálkozott az elvonókúrával. A kezelést nem csinálta végig, a klinikáról április 1-jén távozott, hollétéről napokig nem tudtak. Holttestét csak 1994. április 8-án fedezték fel seattle-i otthonának egyik melléképületében, a hivatalos vizsgálat szerint április 5-én lényegében halálos mennyiségű heroint adott be magának, majd lőfegyverével fejbe lőtte magát.

Jóllehet a zenész rajongóinak és családjának címzett hosszú búcsúlevelet hagyott hátra, azonnal terjedni kezdtek az összeesküvés-elméletek, amelyek szerint gyilkosság történt. Cobain halálával bekerült a 27-esek klubjába, vagyis a huszonhét éves korukban, gyakran rejtélyes körülmények között meghalt zenészek - Robert Johnson, Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Amy Winehouse - közé.

Kurt Cobainről számtalan könyvet, életrajzot írtak, több dokumentumfilm készült, Gus Van Sant 2005-ben Last Days címmel játékfilmen dolgozta fel élete utolsó napjait. Brett Morgen 2015-ös dokumentumfilmje volt az első, amely a zenész családjának közreműködésével született és korábban soha nem látott dokumentumokat, a zenész otthonában készült hanganyagot tartalmazott, ezen felvételek egy része lemezen is megjelent. Cobain legendás kardigánja, amelyet az MTV Unplugged koncerten viselt, öt éve egy árverésen 330 ezer dollárért kelt el, az ugyanezen a fellépésen használt gitárjáért 2020-ban hatmillió dollárt fizettek.

