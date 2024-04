Létrehoztak egy önsegítő Facebook-csoportot a nők, de a Metának nem tetszett, így megszüntette azt

A Meta konkrét, érdemi indoklás nélkül megszüntette szerdán azt a pakisztáni Facebook-csoportot, amely többek között tabutémák megvitatására és a családon belüli erőszakkal kapcsolatos panaszok kibeszélésére adott lehetőséget az ázsiai országban élő nők számára - közölte pénteken a csoport alapítója.

Illusztrációs felvétel (TASR)

Kanval Ahmed elmondta az AFP-nek, hogy Soul Sisters nevű, több mint 300 ezer tagú zárt csoportját a "szellemi tulajdon sérelmére" való hivatkozással szüntették meg, de azt nem közölték, hogy ezt konkrétan melyik posztjuk valósította meg.

A csoport alapítója hozzátette, hogy a férfiak számára elérhetetlen Soul Sisters olyan civil csoport volt, amely nagyon sokat jelentett a pakisztáni szólásszabadság és a nők egymás közötti segítségnyújtása szempontjából, mert névtelenül tette lehetővé a személyes történetek és esetek megismertetését; továbbá hangsúlyozta, hogy a megszüntetés óta nincs kihez segítségért fordulniuk a nehézségekkel küzdő pakisztáni nőknek.

A 2013-ban alapított Soul Sisters-csoportnak korábban nem voltak problémái a Facebookot üzemeltető anyavállalattal, amely 2018-ban "segítségnyújtó közösségi vezetőnek" ismerte el és anyagi támogatásban is részesítette Kanval Ahmedet annak ellenére, hogy egyes vélemények szerint a csoportja szexuális felvilágosító, a családon belüli erőszakkal kapcsolatos, valamint a válás "népszerűsítésének" tekinthető és más kényes témákkal kapcsolatos információkat is rendszeresen közölt.

A megszüntetett csoport egyik, csak a keresztnevét vállaló tagja az AFP-nek azt mondta, "a felfüggesztés óta elveszettnek érzi magát, hiszen az élete egy olyan fázisában csatlakozott hozzá, amikor nagy bajban volt". Smíla Hán, egy internetes joggal foglalkozó pakisztáni szakértő pedig úgy kommentálta a csoporttag véleményét, hogy a "Soul Sisters megszüntetése jól jellemzi a közösségimédia-platformok önkényes és átláthatatlan eljárási gyakorlatát, amelyet a felhasználók érdekeit sértve alkalmaznak a globális Dél országaiban."

Pakisztánban az is gondokat okoz a közösségi média felhasználóinak, hogy a konzervatív szabályokat követő ázsiai ország hatóságai maguk is rendszeresen alkalmaznak cenzúrát az online tartalmakkal szemben. A YouTube-ot 2012 és 2016 között az "istenkáromló" videói, az X-et pedig az ezévi, február 8-i parlamenti választások után tették elérhetetlenné, manipulációra hivatkozva. Ezen kívül két alkalommal a TikTokot is betiltották és csak azután engedélyezték újra a működését, hogy több mint 18 millió, elfogadhatatlannak ítélt videó eltávolítására kötelezték.

MTI