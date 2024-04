A civileket „külföldi ügynököző” magyar törvényt elkaszálta az EU Bírósága, a szlovákkal Berényinek nincs problémája

A magyar civiltörvényt, amelyet 2017-ben fogadott el az Országgyűlés, már elkaszálta az Európai Unió Bírósága, mert kötelezte „külföldről támogatott szervezetet”-ként vetessék magukat nyilvántartásba, és ezt a megjelölést használniuk kellett információs felületeiken is. Az SNS képviselői által beterjesztett szlovák változat szinte szó szerint idézi a magyar jogszabályt, és mindkét ország kormánya sokat merített az orosz szabályozásból. A Magyar Szövetség megosztott a kérdésben, Peter Pellegrini a a koalíció szekerét tolja.

Fotó: Paraméter - archív felvétel

A magyar kormány javaslatára az Országgyűlés 2017-ben fogadta el az úgynevezett „civiltörvényt”, amely a jelenleg parlamentben lévő szlovák jogszabályhoz hasonlóan megbélyegzi azokat a civil szervezeteket, amelyek külföldi támogatásban is részesülnek. A magyar törvény a „külföldről támogatott szervezetet” megjelölés használatára kötelezte a szervezeteket, ezt fel kellett tüntetniük a nevük mellett a honlapjukon, az általuk kiadott sajtótermékeken és egyéb kiadványokban is. Emellett be kellett számolniuk a támogatóikról, meg kellett adni nevüket, a tartózkodási országot, várost, akkor is, ha a támogató magánemberként segítette a szervezet munkáját, illetve az általuk nyújtott támogatás összegét, támogatónként.

Áprilisban már a szlovák törvény lesz napirenden

A szlovák törvény, amelyet a napokban a Szlovák Nemzeti Párt négy képviselője terjesztett be a parlamentbe, szinte hajszálra ugyanezt mondja ki. A civil szervezetnek fel kell tüntetnie a neve mellett, hogy „organizácia so zahraničnou podporou”, vagyis szó szerint a „külföldről támogatott szervezet”, ha külföldi támogatásban részesül. A törvény arról nem szól, hogy ezt a „bélyeget” le kell-e vagy le lehet-e fordítani magyarra, ezért az sem kizárt, hogy a Csemadok neve jövő januártól – a törvény tervezett életbe lépésétől – „Csemadok – organizácia so zahraničnou podporou” lesz.

A magyar törvény az összeg tekintetében nagyvonalúbb volt: az 7,2 millió forintban, vagyis mintegy 18 ezer euróban húzta meg a határt a külföldi támogatás esetében, míg a szlovák verzióban már 5 ezer euró fölött „külföldi ügynöknek” minősül majd egy szervezet.

A szlovák törvény – a magyarhoz hasonlóan – kivételt tesz az Európai Unióból érkező támogatásokkal, vagyis aki uniós támogatást kap, az még nem kap „bélyeget” a neve mellé.

A magyar törvény orosz mintára készült, de az Európai Unió Bírósága elkaszálta

A Társaság a Szabadságjogokért budapesti civil szervezet szerint a magyar törvény egyértelműen orosz mintára készült 2017-ben. Amikor a törvénytervezet, azaz T/14967-es törvényjavaslat nyilvánosságra került, nehéz volt nem észrevenni a hasonlóságokat az orosz törvénnyel kapcsolatban.

„A magyar törvény néhány része az orosz törvény szó szerinti fordítása volt. Jelen esetben ez azért fontos, mert megmutatja, hogy az orosz „külföldi ügynökök törvény” hogyan szolgál példaként más kormányoknak, amelyek intenzív lejárató kampánnyal vették célba a velük kritikus civil szervezeteket” – írja elemzésében a szervezet.

A jogszabály azonban azonban azóta változott, mivel az Európai Unió Bírósága kifogásolta egyes rendelkezéseit. „Az Európai Unió Bírósága szerint a törvény diszkriminatív, indokolatlanul korlátozza a tőke szabad mozgását, a magánélet tiszteletben tartását, a személyes adatok védelmét és az egyesülés szabadságát. A magyar kormánynak vissza kell vonnia a jogszabályt” – tájékoztatott a TASz a bíróság döntéséről.

A magyar szervezetek is „ügynökök” lesznek

A tervezett szlovák törvény a legtöbb magyar civil szervezet számára hátrányos, mivel a legnagyobb részük magyarországi támogatásokat is használ programjai szervezése mellett. Ezt emelte ki csütörtöki reakciójában a Magyar Szövetség két vezető politikusa, Orosz Örs alelnök és Mózes Szabolcs elnökségi tag is. „Dankóék tervezete leginkább a magyar szervezeteket érintené, amelyek különböző magyarországi forrásokból kapnak támogatást kulturális, oktatási, egyházi, közösségépítő vagy egyéb tevékenységre” – írta Mózes. Hasonlóan vélekedik Rigó Konrád (Híd), korábbi kulturális államtitkár is.

„Sajnos nekünk, szlovákiai magyaroknak, ismerős az a történet, amikor a kormány közellenségként tekint a civil szektor bizonyos szereplőire” – mondta a Paraméternek Rigó.

Berényi szerint nem kell szégyellni a „bélyeget”

Ezzel szemben Berényi József, a Magyar Szövetség másik elnökség tagja nem tart a törvénytől.

„A Csemadokról és más kiemelt fontosságú magyar szervezetekről köztudott, hogy Magyarországról kapják a támogatásukat, ez megnézhető a magyar miniszterelnöki hivatal honlapján, én nem hiszem, hogy ez ártana a szervezeteknek” – mondta a paraméternek Berényi.

Nem tart attól sem, hogy ezzel a kormány megbélyegezné a szervezeteket, akár „külföldi ügynöknek” is nevezhetné, ahogyan ezt Fico már tavaly ősszel is megtette. „Majd ha ilyen előfordul, ha ilyet állítanak, akkor kell rá visszatérni” – jelentette ki Berényi.

Pellegrini nem fogja megállítani a koalíciót

A törvény elfogadását várhatóan nem akadályozza majd a koalíciós egyetlen pártja sem. Az előterjesztők az SNS képviselői, Robert Fico pedig már ősszel egy ilyen törvény elfogadásáról, egyes civil szervezetek „külföldi ügynökké nyilvánításáról beszélt”. Peter Pellegrini és a Hlas sem fogja akadályozni, habár ez a párt eddig a másik két koalíciós partneréhez képest a kevésbé konfrontatív politika híve volt.

Maga Pellegrini egy tévévitában kijelentette, hogy nem akadályozná egy olyan törvény életbe lépését, amely „külföldi ügynökként” bélyegzi meg a külföldi támogatást is elnyert civil szervezeteket.

-lpj-