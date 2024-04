„Miért fojtogattak? Miért fogták be a számat? Ők meg akartak engem ölni” – véli a somorjai rendőri brutalitás áldozata

Sikerült beszélnünk Ervin K.-val, akihez március 25-én mentőt kellett riasztani, mert olyan rossz állapotba került, miután állítása szerint beleszívott egy pervitint tartalmazó cigibe. Állítása szerint a mentők és a rendőrök is rettenetesen bántak vele. Utóbbinak néhány momentumáról egy felvétel is született, mely azóta bejárta a szlovák internetet.

Részlet a videóból

Ervin K. 40 éves, Nagyszombatban nevelkedett, mintegy tíz éve költözött Somorjára, miután itt talált barátnőt.

„Normális, rendes életet élek. Problémáim vannak a hátammal, mert magasban dolgozom, karácsonykor nem is tudtam emiatt ünnepelni, csak feküdtem, injekciókat kaptam” – mesélte.

Már korábban elmondta, hogy az inkriminált napon egy barátjánál járt, aki adott neki egy cigit, amiben állítólag pervitin is volt. Állítja, ő maga nem drogos, csak kipróbálta. Hozzátette, hogy mikor hazament, rosszul lett, zsibbadni kezdett a nyelve, a kezei és a lábai is.

„Mindenki követ el hibát az életében. Ez az én hibám volt, oké, de nem kellett volna így viselkedniük velem. Látásból ismertem a rendőrt és a rendőrnőt is, nem értettem, miért viselkednek így” – szögezte le.

Ervin roma származású és gyanakszik arra, hogy ez is közrejátszhatott, noha konkrétan erre utaló szavakra nem emlékszik. Ugyanakkor már a mentősökön azt érezte, hogy agresszívak.

„Nyolcszor szúrtak injekciót, 4-5 alkalommal mértek vérnyomást is. Olyan ereim vannak, hogy még a feleségem is eltalálná, de ott már minden csupa vér volt. Egy vánkussal próbálták feltörölni” – emlékezett vissza az élettársával együtt.

Mint mondta, a mentősök hívták ki a rendőröket, 5-10 perccel utánuk érkeztek. Be akarták vinni a kórházba, de ő a szavai szerint látván az agresszív viselkedésüket nem akart velük tartani.

„Kint mondtam, hogy fáj a fejem, azt kértem, várjanak egy percet, míg jobban leszek, a rendőr ekkor megütött, kaptam bilincset a földön, aztán elvittek a mentő végébe, ott megtapostak, fojtogattak, rugdaltak. A bordáim úgy fájnak, nem tudok tőlük aludni, pszichiáterhez megyek, félek – magyarázta. – Erőszakkal akartak berakni a mentőbe, én pedig ezt nem akartam, mert megijedtem, mit akarnak csinálni velem.”

Az internetre felkerült videón is látszik, hogy miután az élettársa bement a síró kisgyermekhez, a férfitől a rendőr azt kérdezi, együttműködik-e, mire ő igennel válaszol, erre kap egy pofont, amitől felkiált.

„Maga beülne abba a mentőbe, ha mögötte megverték? Senki nem menne. Ők nem segíteni akartak, hanem rontani az állapotomon. 40 év alatt ilyesmit nem éltem meg. Ez színtiszta brutalitás volt, ők meg akartak engem ölni. Vagy mégis miért fojtogattak, miért fogták be a számat?

– fogalmazott. – Ott hörögtem a földön, az életemért könyörögtem. Vért köptem. Nem láttam, hogy védeni akarnak. Azért hívtam őket, hogy segítsenek, de csak rontottak az egészségi állapotomon. Örülök, hogy azt a napot egyáltalán túléltem”.

Élettársa megköszönte a videó készítőjének, hogy rögzítette az eseményt, mivel szavai szerint másképp nem lenne bizonyítékuk. Azt mondta, többen is keresték azóta Ervint, hogy átéltek ilyesmit, de utólag nem tudták igazolni.

„Soha semmitől sem félt, most meg egész éjjel égnie kell a lámpának, úgy fél. Nem volt joguk így viselkedni“ – mondta.

Andrea Dobiášová, a belügyminisztériumi inspekció szóvivője érdeklődésünkre elmondta, büntetőeljárás indult az ügy kivizsgálása érdekében, ugyanakkor egyelőre nincs konkrét gyanúsított. Érdeklődtünk arról is, hogy a rendőrt felfüggesztették-e az eljárás idejére, de a kerületi rendőrséghez irányított, amely hivatott eljárni személyzeti kérdésekben. Zlatica Antalová kerületi szóvivő azonban nem kívánt részletekbe bocsátkozni. „A folyamatban lévő eljárás objektív vizsgálata érdekében a rendőrség nem nyilatkozik a rendőr személyéről, hogy azzal ne zavarja meg a vizsgálat menetét. A rendőr felettesei együttműködnek az inspekció vizsgálótisztjével” – szögezte le. Hivatalosan meg nem erősített információink szerint a rendőrt egyelőre nem függesztették fel.

A Life Star Emergency képviselője, Viliam Dobiáš korábban azt közölte, a férfi be volt drogozva és agresszívan viselkedett, emiatt kapott ellenmérget. Cáfolta, hogy sérülései lettek volna, Ervin K. szerint azonban az eset után két nappal készült orvosi jelentése is alátámasztotta, hogy megverték, ütéseket és rúgásokat kapott a mellkasába, ahol több véraláfutás is látszik.

(SzT)