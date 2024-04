Sikeresen visszatért a Földre három űrhajóssal a Szojuz űrhajó a Nemzetközi Űrállomásról (VIDEÓ)

A Szojuz MS-25 űrhajó március 23-án indult útnak a Bajkonur űrközpontról a Földtől 400 kilométerre keringő Nemzetközi Űrállomásra (ISS). Eredetileg két nappal korábban tervezték a kilövést, amit az utolsó 20 másodpercben szakítottak meg műszaki problémák miatt.

A két hete a Földről indított űrhajó fedélzetén a fehérorosz Marina Vasziljevszkaja, az amerikai Tracy Dyson, a NASA űrhajósa és Oleg Novickij orosz űrhajós tartózkodott. Vasziljevszkaja, aki a Belavia légitársaságnál dolgozik utaskísérőként, az első fehérorosz űrhajós. Dysonnak ez a harmadik, Novickijnak pedig a negyedik űrrepülése.

Watch live as a Soyuz spacecraft carrying @LunarLoral and her crewmates re-enters Earth's atmosphere and parachutes to landing. Touchdown is expected at 3:17am ET (0717 UTC). https://t.co/nYiekDdVZb