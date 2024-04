Magyar Péter: Gyurcsány Ferenc a NER pillére és biztosítéka

Magyar Péter „Nemzeti menet és demonstráció egy új Magyarországért” címmel hirdetett tüntetést a Kossuth térre, amit sikerült is megtöltenie.

Fotó: MTI

A várakozások ellenére nem jelentette be, hogy melyik párthoz csatlakozva indul az EP-választásokon, de ígérte, hamarosan ezt is megteszi. Elmondása szerint pályázni és szavazni is lehet majd azzal kapcsolatban, hogy kik legyenek a párt EP-képviselői.

Magyar a beszédében elmondta, hogy sokan kérdezik tőle, hogy lesz-e még atombomba. "Az atombomba mi vagyunk, a magyar nép” - jelentette ki Magyar, hozzátéve, hogy „vissza kell vennünk a falvainkat és a városainkat. Fel kell szabadítanunk az országot”.

drónfelvétel a tüntetésről (Fotó: Magyar Péter Youtube-csatornája)

Azt mondta, hogy az ő ajánlata egy modern, európai, teljesítményalapú társadalom. Szerinte Gyurcsány Ferenc „a pillére és a biztosítéka” a jelenlegi hatalomnak, és akit Orbán Viktor mindig le fog győzni. A magyart a magyar ellenségévé tették, mesterségesen generálják a magyarok megosztottságát. Árkok helyett hidakat kell építeni - jelentette ki.

„A Fidesz bolsevik stílusú propagandája adófizetői milliárdokból azt is szajkózza, hogy én áruló vagyok. A valóság az, hogy magyarok millióit, köztük a saját szavazóit árulja el. És igen, én ebben nem leszek tovább bűnrészes. Mindannyian tudjuk, hogy ez a hatalom minden, csak nem keresztény, konzervatív és polgári. Amit a napokban látunk, az a reménytelen helyzetben lévő uralkodó osztály kétségbeesett próbálkozása a lopott vagyon és hatalom megtartása érdekében” - Magyar azt is mondta, hogy szerinte a hatalom fél.

A következő tüntetést anyák napjára hirdette meg, ami május első vasárnapja, május 5-e.



ViaTelex