Kisebb gondok voltak a Galántai járásban, a Dunaszerdahelyiben viszont nyugalom

Az államfőválasztás második fordulóját Nagyszombat megye járásaiban békésnek írták le, nagyobb gondokról nem számoltak be, ugyanakkor magasabb részvételi arányra számítanak, mint az első körben.

Fotó: Cséfalvay Á. András

A galántai járási választási bizottság komolyabb gondok nem álltak elő, Alsószerdahelyen (Dolná Streda) viszont akadt egy választó, aki véletlenül boríték nélkül dobta be a szavazólapot az urnába, majd kért egy újat, amit már borítékkal együtt. A választási bizottságok tagjai kisebb technikai problémákat is oldottak terepen, de ezekről részletesebben nem számolt be. Az első fordulóban a Galántai járásban a szavazásra jogosultak 48,2%_a járult az urnákhoz, most egy picivel magasabb részvételi arányra számítanak.

A Dunaszerdahelyi járásból nem számoltak be egyébről, csak hogy nyugodtan telt a második fordulós választási nap.

Az első körben a Nagyszombati járásban 59,59%-os volt a részvétel, Alena Krátka szerint viszont a becslésük arra utal, hogy most 10%-kal is magasabb lehet. A Pöstyéni 57,06%-os, és a Senicai 53,12%-os részvételi arányhoz képest is nőhetett a mostani a járási bizottságok szerint. A Senicai járásban Kúty községbe sokan érkeztek át a határon túlról szavazni. A környező szavazóhelyiségekkel együttműködve az urnák számát is növelni kellett, sokan ugyanis vonattal és autókkal érkeztek leadni a voksukat, és nem volt elég szavazólap.

