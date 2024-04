Mit kell tudni a megválasztott új államfőről? – portré Peter Pellegriniről

Peter Pellegrini Besztercebányán született 1975. október 6-án.

Peter Pellegrini (Fotó: TASR)

A besztercebányai Bél Mátyás Egyetemen végzett, pénzügyi szakon, majd elvégezte a kassai Műszaki Egyetem pénzügyi szakát is. 2002-től már a Smer tagja, sőt Ľubomír Vážny képviselő parlamenti asszisztense. A következő, 2006-os parlamenti választáson már képviselőjelölt, és mandátumot is szerez, A parlamentbe jut a következő – 2010-es és 2012-es – választásokon is, 2014-ig marad képviselő, amikor Dušan Čaplovič oktatási miniszter lemondása után ő veszi át a tárca irányítását. Nem sokáig marad azonban miniszter, Pavol Paška házelnök 2014-es lemondása után ő veszi át a házelnöki funkciót.

A 2016-os választás után miniszter lesz Robert Fico harmadik kormányában, a koalíciót a Smer, a Híd, az SNS és a széteséséig a Sieť alkotta. A befektetési és informatikai minisztériumot vezette és egyben miniszterelnök-helyettes is volt.

2018-ban még egyet lépett előre: Robert Fico lemondása után Andrej Kiska köztársasági elnök őt nevezte ki miniszterelnökké. 2020-ban még a Smer listáján került a parlamentbe, ő volt a pűrt listavezetője, nem sokkal később azonban kilépett a Smerből, és megalapította pártját, a Hlast. A 2023-as választás után a Hlas a Smerrel és az SNS-szel alkotott koalíciót, ő a parlament elnöki posztját kapta.

A jelöltségét sokáig lebegtette. Habár már a parlamenti választások után, 2023 szeptemberében azt lehetett hallani, hogy a Hlas egyik feltétele volt, hogy Peter Pellegrini legyen a koalíció közös jelöltje, hivatalosan csak január 19-én jelentette be jelöltségét.

Az elnökválasztás második fordulóját 53,12 százalékkal nyerte a második helyezett Ivan Korčok előtt, aki 46,87 százalékot kapott.

(lpj)