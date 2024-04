"Oroszpárti populista nyert a nyugatbarát jelölt ellen" - így reagált a külföldi sajtó

A világsajtó reagált a szlovákiai elnökválasztás második fordulójára, melyben Peter Pellegrini végeredményben magabiztos előnnyel legyőzte Ivan Korčokot.

Az amerikai AP hírügynökség úgy ír Peter Pellegriniről, mint "a populista miniszterelnök, Robert Fico szoros szövetségeséről".

A brit közszolgálati BBC úgy fogalmaz, egy populista lett a szlovák elnök, aki baráti, engedékeny viszonyt ápol Oroszországgal, hasonlóképp a miniszterelnökhöz.

Az amerikai The New York Times (NYT) azt írja, a választáson az oroszpárti jelölt győzött, aki az Ukrajnának nyújtandó katonai és pénzügyi segítséggel szemben foglal állást. Pellegrini győzelmét Közép-Európa és Moszkva viszonyának szorosabbra fűzéseként értelmezi. Hozzáteszik, hogy a korlátozott elnöki jogkörök ellenére a választás úgy értelmezhető, mint két, Oroszországot illetően teljesen eltérő nézeteket valló tábor küzdelme.

Korčokról úgy írnak, mint az Ukrajnának nyújtandó segélyek hű támogatójáról, illetve Fico kritikusáról.

A német DPA úgy fogalmaz, hogy a választások előtti kampányt az ukrajnai háború határozta meg. A francia AFP szerint Fico megkérdőjelezte Ukrajna szuverenitását és felszólította az Oroszországgal történő békekötésre. Azt is felidézték, hogy Pellegrini szerint a politikusok két táborra oszthatók, mégpedig akik folytatnák a háborút, illetve akik a béketárgyalásokat szorgalmazzák, saját magát pedig utóbbi csoportba sorolta.

Az NYT arra is utalt, hogy Pellegrini háborús uszítónak nevezte Korčokot a kampány során, aki szlovák katonákat küldene Ukrajnába. Az amerikai napilap ugyanakkor figyelmeztetett, hogy az államfőnek nincs ilyen jogköre, és Korčok is elutasította ezt. Arra is figyelmeztetnek, hogy Pellegrinivel az elnöki palotában Fico átültetheti politikai célkitűzéseit anélkül, hogy abba az államfő belekötne, ezt pedig jelentős változásként értékelik Zuzana Čaputová ténykedéséhez képest.

Az AP hírügynökség emlékeztet arra, hogy a szlovák kormány kritikusai attól tartanak, a Pellegrini által támogatott szlovák kormány eltávolodik nyugatpárti irányvonalától, és követi Orbán Viktort.

A BBC figyelmeztetett arra is, hogy Szlovákia a Fico vezette kormány előtt Ukrajna egyik leghűbb szövetségesének számított. Azzal, hogy Pellegrini kerül az elnöki palotába, Ukrajna végérvényesen elveszíti a támogató hangot Szlovákia részéről az EU-n és a NATO-n belül.

(Tvnoviny.sk)