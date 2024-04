Ekkora árvizet még az oroszok sem láttak, egy Pozsony és egy Kassa méretű város került nagy veszélybe (VIDEÓ)

Az elmúlt évtizedek egyik legsúlyosabb áradása az Urál-hegység orosz területein, Szibériában és a szomszédos Kazahsztánban is komoly károkat okoz. Az Urál-hegységből a Kaszpi-tengerbe tartó Urál-folyó szintje pénteken pár óra alatt több métert emelkedett és átszakított egy töltést. Az Orszknál épített gát legfeljebb 5,5 méteres vízszint megtartására építették, de az Urál-folyó a hegyekben elolvadt víz érkezése miatt 9,6 méteresre duzzadt fel. A helyzetet súlyosbítja, hogy beszámolók szerint hétfőn egy újabb gát szakadt át.

Az Orenburgi terület második legnagyobb települését, a 230 ezer lakosú Orszkot pénteken öntötte el a víz. Az áradás sújtotta térségekből vasárnap estig több mint 6100 embert kellett evakuálni, köztük csaknem 1500 gyereket.

Flooding has reached Orenburg, Russia: emergency evacuations are underway in the city Local residents complain that the situation could have been prevented by filling the dam with sand, but the Emergencies Ministry officials did not act. pic.twitter.com/5KdJV9ET1V

A rendkívüli helyzetek minisztériuma által közzétett felvételeken az emberek nyakig gázolnak a vízben, kutyákat mentenek, az elárasztott utcákon pedig csónakokkal és kenukkal közlekednek. A Kreml vasárnap közölte: az áradás immáron elkerülhetetlen az uráli Kurgani területen és a szibériai Tyumenyi területen is, a területek kormányzóival Vlagyimir Putyin orosz elnök telefonon egyeztetett. A Kurgani terület 320 ezer lakosú székhelyén, Kurgan városában a hatóságok sürgős evakuálásra szólították fel egy folyóparti negyed lakóit, mondván, hogy az árvíz rövid időn belül elönti a területet.

"Jön a víz, és következő napokban tovább fog emelkedni a vízszint" - hangoztatta az 550 ezer lakosú Orenburg polgármestere is, kritikusnak nevezve az árvízhelyzetet. Az Orenburgi terület kormányzója kijelentette: még soha nem szembesültek ilyen súlyos árvízzel. A hatóságok az Urál-folyó teljes hosszán, 2400 kilométeren át végig árvizekről számoltak be.

(Google.maps)

Az orosz sajtó az Orenburgi terület hatóságának becsléseire hivatkozva 21 milliárd rubeles (közel 200 millió euró) árvízkárról írt, az ár elvonulását pedig április 20. utánra becsülte. A rendkívüli helyzetek minisztere közölte, az árvíz sújtotta területeken ivóvízre és víztisztító telepekre van szükség. Az egészségügyi hatóságok hepatitisz A-vírus elleni védőoltást adnak be a katasztrófa sújtotta területek élőknek.

"No water at all," - Stores in Russian Orsk have empty shelves with drinking water, Russian media report.



According to locals, all drinking water brought into supermarkets is sold out in minutes: "Water prices in some stores have jumped two or three times."



One of the reasons… https://t.co/vBp4aKiYWc pic.twitter.com/KCH8hAnY8J