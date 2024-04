Szörnyű kínok közt pusztultak el macskák Dunaszerdahelyen egy elvetemült miatt!

Több macska tetemét találták meg a dunaszerdahelyi Kondé Püspök utca környékén, mint kiderült, valaki megmérgezte őket.

Az esetre a hosszú évek óta macskamentéssel foglalkozó dunaszerdahelyi OZ Mačičky polgári társulás hívta fel a figyelmet, és egyúttal figyelmeztetik a környéken élő macskatulajdonosokat, legyenek különösen elővigyázatosak.

A macskák tetemeit az Adóhivatal, a Szociális Biztosító, valamint a Csallóközi Népművelési Központ épületének közelében lévő lakóháznál találták meg. Ez utóbbi intézet a közösségi oldalán megerősítette, hogy az eset őket is érinti.

Már három évvel ezelőtt és azóta is pusztultak el macskák mérgezés miatt a környéken, akkor azonban bizonyítékok hiányában az üggyel nem foglalkoztak hatósági szinten. Most viszont újabb, mérgezés miatt elhullott macskákat találtak ugyanott, szombaton és hétfőn is, ezért a történteket jelentették a rendőrségen, az esettel a hatóság környezetvédelmi osztálya (enviropolícia) foglalkozik.

Az egyik macskát boncolásra vitték, amely igazolta, hogy mérgezés okozta a halálát – jelenleg a toxikológiai vizsgálat eredményére és a szakvéleményre várnak. A másik macska boncolására kedden kerül sor.

A rendőrség dolga kideríteni, hogy ki áll a történtek mögött, tény azonban, hogy a környéken élő bizonyos személyek részéről nemkívánatosak voltak a macskák, és az is előfordult, hogy kifüggesztett levéllel adták ezt azok tudtára, akiknek nem voltak közömbösek a kóbor állatok, és igyekeztek segíteni rajtuk. A levélben saját meggyőződés alapján fertőzöttnek minősítették a macskákat, holott a lakók gondoskodtak azok rendszeres állatorvosi ellátásáról és ivartalanításáról.

Az esettel kapcsolatos fejleményekről érdeklődünk a rendőrség környezetvédelmi osztályán.



