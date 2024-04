Čaputová: A roma diákok azt szeretnék, ha Szlovákia befogadóbb ország lenne, ahol ők is lehetőséget kapnak

A roma diákok nagyon szeretnék, ha Szlovákia toleránsabb, befogadóbb ország lenne, ahol lehetőséget kapnának a roma gyerekek - fogalmazott Zuzana Čaputová köztársasági elnök a közösségi hálón, a hétfői nemzetközi roma nap alkalmából. Roma egyetemi hallgatókat és középiskolás diákokat hívott meg az államfő az elnöki palotába az ország minden részéből.

Képek forrása: Zuzana Čaputová Facebook-oldala - Továbbiakért kattints!

Elmondta, hogy vannak, akik már most is segítik a roma közösségekből származó gyerekeket és fiatalokat, ami sokak számára inspirációt jelent. „Beszéltek azonban rasszizmusról, vagy olyan esetekről is, amikor kétségbe vonták a képességeiket a származásuk miatt" – fogalmazott a köztársasági elnök, és felhívta a figyelmet arra, hogy sokuknak jóval keményebben kellett küzdeniük, hogy bizonyítsák, képesek tanulni, és kiharcolni a helyüket és a sikereket.

„Kívánom minden roma férfinknak és nőnek a mai ünnepük alkalmából, hogy együtt teremtsük meg közös otthonunkat Szlovákiában, ahol mindenkinek esélye van a sikerre, és nem a bőrszíne, hanem a tettei alapján ítélik meg" – tette hozzá Zuzana Čaputová.

